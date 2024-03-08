Yetkililer tehlike çağrısı yaptı: 3 tonluk akü harekete geçti, bugün Dünya'ya düşecek!

2020 yılında bir Japon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Astronotların kullanılan eski nikel-hidrojen pillerini yeni lityum-iyon pillerle değiştirmelerine yardımcı olmak için beraberinde bir ekipman paleti getirdi.

Daha sonra 2021 yılında astronotlar SUV boyutundaki yaklaşık 3 tonluk atık pillerden oluşan aküyü istasyon gövdesinden ayırdı ve akü Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna başladı.

Akü son birkaç yıldır Dünya'nın yörüngesindeydi ancak şimdi 8 Mart ile 9 Mart arasında Dünya atmosferine yeniden girmesi bekleniyor.

Uzay çöpü o kadar büyük ki tamamı atmosferimizde yanmayacak. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell'e göre yaklaşık 500 kiloluk bir parça Dünya yüzeyine çarpacak.

ALMANYA'YA DÜŞME İHTİMALİ VAR

Uzmanlar Dünya'ya dönen 500 kiloluk parçanın Almanya'ya düşebileceği tahmin ediyor.

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Almanya'nın Bonn kentindeki Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Ulusal Uyarı Merkezi, "8 Mart öğle vakti ile 9 Mart öğle vakti arasında, büyük bir uzay nesnesinin Dünya atmosferine yeniden girmesi ve muhtemelen parçalanması bekleniyor. Nesne, Uluslararası Uzay İstasyonundan gelen bir akü. Işık veya ses patlaması gözlemlenebilir" açıklamasında bulundu.

Uyarı merkezinden yapılan paylaşımda, "Düşük de olsa enkazın Almanya'ya çarpma ihtimali olduğu değerlendiriliyor. Risk artarsa ​​yeni bilgiler alacaksınız” uyarısı verildi.