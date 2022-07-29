Yetkili isimden flaş açıklama... Türkiye Rusya'ya SİHA satacak mı?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA ve SİHA’lara yönelik çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. SİHA’ların geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Demir şunları söyledi:

"İnsansız Hava Araçları bir yolculuk. Her modelde yeni değişiklikler olacak. Yeni silah entegrasyonları olacak, SİHA’lar ve İHA’larla ilgili yolculuğumuz sürekli devam edecek. Çıkan modellerde sahadaki kullanımına göre değişiklik olacak şeyler göreceksiniz.

Havada daha uzun süre kalma, daha hareketli olma, farklı silah sistemleri olabilir. Havadan yere, havadan denize, denizaltından havaya fırlatacağınız şeyler gelecek. Bunlar teker teker olacak şeyler. Türkiye’nin bir tehdit senaryosu var. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor."

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın SİHA üretimi konusunda Baykar ile birlikte çalışmak istediğini ifade etmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Demir şunları kaydetti:

"Olabilir bir şey diyemem. Bizim gündemimize gelmiş, işlemeye başlamış bir şey yok. Süreç, Türkiye Cumhuriyeti’nin politikaları çerçevesinde şekillenir. Biz meselenin teknik yönüyle ilgili çalışmaları yaparız."