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Ekonomi Yetkili isim önemli detayı paylaştı: 12,5 milyar dolarlık altın...
Ekonomi

Yetkili isim önemli detayı paylaştı: 12,5 milyar dolarlık altın...

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Türkiye'nin kuyumculuk alanında dünyanın en büyük beş pazarından biri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:06:00 -
Yetkili isim önemli detayı paylaştı: 12,5 milyar dolarlık altın...

20 milyar dolarlık bir ekonomik değer oluşturan kuyumculuk sektörü, alın teriyle altın ve mücevher işleyip satan 1.5 milyon vatandaşın geçimini sağlıyor. Kuyumculuk sektörünün 20 milyar dolarlık bir ekonomiye denk geldiğini belirten İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Ülkemiz, kuyumculukta dünyanın en büyük 5 pazarından biri. Türkiye, aynı zamanda İtalya ve Çin ile birlikte dünyanın en önemli üç üreticisi arasında. En büyük ihracatçılardan ikisi İtalya ve Türkiye. Sektör mensuplarımız 2023 hedefi olan, yıllık 12.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmanın, ekonomiye değer katmanın çabası içinde” dedi.

 

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan kuyumculuk, Anadolu topraklarında 6 bin yıllık bir tarihe sahip. Atölyecisinden toptancısına, mıhlayıcısından sadekârına, perakendecisinden ihracatçısına, tek göz küçük atölyecisinden büyük kuyumcu fabrikalarına kadar Türkiye'de 40 bine yakın kuyumcu bulunuyor. Rafineriler, kutu, taşıma, güvenlik vb. yan hizmetler de eklendiğinde sektörden en az 1.5 milyon kişi ekmek yiyor.

20 milyar dolar...

Posta'nın haberine göre, kuyumculuk sektörünün 20 milyar dolarlık bir ekonomiye denk geldiğini belirten İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ülkemiz, kuyumculukta dünyanın en büyük 5 pazarından biri. Türkiye, aynı zamanda İtalya ve Çin ile birlikte dünyanın en önemli üç üreticisi arasında. En büyük ihracatçılardan ikisi İtalya ve Türkiye. Sektör mensuplarımız 2023 hedefi olan, yıllık 12.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmanın, ekonomiye değer katmanın çabası içinde" dedi.

Haksız fiyat rekabeti

Sektörde zaman zaman kayıtdışılık olduğunu söyleyen Atayık, özellikle yurtdışından gelerek sektöre katılan atölye ve kuyumcularda kayıtdışı çalışmaya rastlandığını belirterek, "Merdivenaltı da denilen bu ticaret, işini hakkı ile yapan firmalarımıza büyük zararlar veriyor. Sigortasız işçi çalıştıran, vergi dairesine kaydı olmayan merdivenaltı üreticiler haksız fiyat rekabetine sebep oluyor" diye konuştu.

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