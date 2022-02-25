Yetkili isim duyurdu: ATAK 2 'nin motorları Türkiye'de üretilecek

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin Ukrayna menşeili motoru Türkiye’de üretilecek. Pakistanlı Aaj kanalında Rana Mubashir’in programına TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile birlikte konuk olan TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, T929 yani ATAK II ağır sınıf taarruz helikopterinin motorunun Türkiye’de üretileceğini açıkladı.

Soru üzerine Demiroğlu, T129 Atak helikopterinin tamamen yerli olmadığını ancak T929 projesinde Ukrayna motorlarının Türkiye’de üretileceğini ifade etti. Yerli ve milli motor alternatifinin olmadığı için motorunun Ukrayna’dan geliyor. Temel Kotil geçmiş dönemlerde T929’un 2500 beygir motorlarla donatılacağını ve 2023’te uçuşunu yapacağını ifade etmişti.

2025 yılında TSK’ya ATAK II teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber’de Gündem Özel yayınında 2025 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ATAK II taarruz helikopteri teslimatı yapılacağını açıklamıştı.

TUSAŞ ve İTÜ ortaklığında Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış programı sonrasında Defence Turk sorularını yanıtlayan Temel Kotil, ATAK-II ağır sınıf taarruz helikopterinin deniz (naval) versiyonunun geliştirileceğini açıklamıştı. Temel Kotil, “ANADOLU LHD için Atak ve Gökbey’in deniz versiyonu çıkacak mı? Bu yönde bir takviminiz var mı?” sorumuza “Şu an için ATAK-II’nin deniz versiyonunu düşünüyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Temel Kotil, 11 tonluk ATAK II taarruz helikopterinin 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağını, pervanelerini döndüreceğini açıklamıştı. Kotil daha önceden Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin motorlarının Ukrayna’dan geleceğini ve bu bağlamda sözleşme imzalandığını da açıklamıştı. T929 yani ATAK-II’nin 11 ton sınıfında olduğu ve 1.500 kg mühimmat taşıyabildiğini açıklanmıştı.

T925 genel maksat helikopteri 2024’te uçacak

Hakkında fazla bilgi bulunmayan 10 ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri’ne ilişkin yeni bilgiler veren Temel Kotil, helikopterden bahsederken geçmişte T-925 ismini kullanmıştı.

Son açıklamada ise T925 genel maksat helikopterinin 21 kişilik kapasite ve rampaya sahip olacağını aktaran Kotil, helikopterin 11 tonluk T-929 ATAK-II ile ortak güç grubuna sahip olacağını açıkladı. 11 ton kalkış ağırlığına sahip olacak T925 helikopterinin 5 bin beygir (iki motor) kapasitesinde olacak.

T-925 için ilk uçuş tarihi ise 2025 şeklinde ifade edilmişti ancak Kotil, ilk uçuş için 18 Mart 2024 tarihini işaret etti. T925 helikopterinde GÖKBEY helikopterindeki aviyonik sistemlerinin ve belki geliştirilmiş versiyonu olacak.

GÖKBEY ile benzer bileşenleri ile başta geliştirme ve üretim olmak üzere teslimat sonrasında ise kullanıcıya bakım idame ve onarım gibi süreçlerde kolaylıklar sağlanacak.

T929 ATAK II ile birlikte T925 genel maksat helikopterinin TCG ANADOLU'da kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcutta ANADOLU sınıfındaki ve benzeri platformlarda ağır sınıf taarruz ve genel maksat helikopterleri konuşlandırılmasına yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Ağır sınıf daha yüksek mühimmat / taşıma kapasitesinin yanında deniz duruşu yüksek platformlar olarak daha zor deniz koşullarında görev icra edebilmektedir.

DefenceTürk