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Ekonomi

Yetiştiricilerden "damızlık hayvan" uyarısı

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan: - "Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır" - "Damızlık hayvanların kesilmesi ithalatın önünü açacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:04:41 -
Yetiştiricilerden "damızlık hayvan" uyarısı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, damızlık hayvanların sektörün geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır." dedi.

Özcan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu anımsattı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de kurbanlık sayısında bir sıkıntı olmadığının altını çizen Özcan, hayvan sevk ve hareketlerinin çok sıkı takip edilmesi gerektiğini anlattı.

Özcan, hayvan sağlığıyla ilgili tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Damızlık hayvanlar sektörün geleceği için çok önemlidir. Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Damızlık hayvanların kesilmesi ithalatın önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Artan maliyetler yetiştiricileri zorluyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tahrip edici etkisinin hem sağlık hem sosyal hem de ekonomik alanlarda hissedildiğine işaret eden Özcan, çiftçilerin, yetiştiricilerin ve üreticilerin yılmadan üretime katkı sağladıklarını vurguladı.

Özcan, girdilerdeki artışlara rağmen çiğ süt fiyatlarında bir değişiklik olmamasının yetiştiricileri zorladığını aktararak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, üreticinin zarar etmeyeceği, sıkıntı yaşamayacağı çiğ süt fiyatlandırma sistemi kurularak aylık fiyat oluşumunun kendiliğinden sağlanacağı bir yapı tesis edilmelidir. Aksi takdirde kaliteli damızlık hayvanların kesime gönderilmesi ile başlayacak olan süreç yine hayvan ithalatı ile devam edecek ve tarih yine tekerrür edecektir." ifadelerini kullandı.

Kamil Özcan, Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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