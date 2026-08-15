15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٢٧) وَالَّذٖينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌؕ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(27) Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur.



Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır.



İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar.



(Yûnûs Suresi, 10/27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.”



Kaynak: Müslim, Cum`a 17)



HADİSİN AÇIKLAMASI:



1- Cuma günü en hayırlı gündür.

2- Hz. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, Allah’ın halifesi olsun diye o gün yeryüzüne indirilmiştir.

3- İnsan cumanın faziletini bilmeli, iyilikler ve ibadetler yaparak bu günü değerlendirmelidir.



Kaynak: Riyazüs Salihin GÜNÜN SÖZÜ:

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