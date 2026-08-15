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Avrupa İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar!
Avrupa

İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar!

Yeniakit Publisher
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İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar!

İngiltere ve Galler'de rekor sayıda orman yangını yaşandı. İngiltere ve Galler'deki tüm sakinlere, kuraklığın neden olduğu yangın riskinin artması nedeniyle yangın kısıtlamaları hakkında cep telefonu bildirimleri gönderildi.

İngiltere ve Galler'de rekor sayıda orman yangını yaşandı. İngiltere ve Galler'deki tüm sakinlere, kuraklığın neden olduğu yangın riskinin artması nedeniyle yangın kısıtlamaları hakkında cep telefonu bildirimleri gönderildi.

Bildiride, "Ülke genelinde şu anda çok yüksek bir orman yangını riski bulunmaktadır" denildi ve İngiltere ve Galler'deki insanların "tek kullanımlık barbeküler, ateş çukurları, bahçe sobaları veya havai fişekler de dahil olmak üzere yangına neden olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamaları" gerektiği belirtildi.

İngiliz Başbakanı Andy Burnham yaptığı açıklamada, bu bildirimlerin itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin talebi üzerine yayınlandığını söyledi.

Sky News'e göre bu, İngiliz yetkililer tarafından şimdiye kadar verilen en büyük alarm ve 2026'da İngiltere ve Galler'de rekor sayıda orman yangını yaşandı; bu sayı, 2025'teki 1017 yangın rekorunu aştı.

Britanya Adaları'nda, yıl başından bu yana yaklaşık 40 gündür rekor düzeylerde sıcaklıklar yaşanıyor. 45 milyonluk nüfusa sahip İngiltere'nin neredeyse dörtte üçü, uzun süren sıcak hava ve neredeyse hiç yağmur yağmaması nedeniyle kuraklık koşulları yaşıyor. Temmuz ayı, İngiltere'de son 190 yılın en kurak ayı oldu. Ağustos ayında İngiltere ve Galler'e sadece 4 mm yağmur yağdı; bu, ay ortalamasının yüzde 6'sına denk geliyor. İngiltere'nin büyük bir bölümünde su kısıtlamaları uygulanıyor ve bu durum on milyonlarca insanı etkiliyor.

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