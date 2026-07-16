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Gündem Yetimhanede facia: Çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
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Yetimhanede facia: Çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Yetimhanede facia: Çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında, çoğu çocuk olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Cezayir'in Muhammediye ilçesindeki bir yetimhanede yangın çıktı.

Yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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