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Yetim çocuklara bayram öncesi bisiklet

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı bulunan 23 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:03:02 -
Yetim çocuklara bayram öncesi bisiklet

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı bulunan 23 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.


Dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, bugün iki güzel günü bir arada yaşadıklarını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da ateşlediği milli mücadelemizin 101. yıldönümü ve aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının Kadir Gecesi’ne denk gelen gün. Bu vesileyle korona virüsü tedbirleri gölgesinde buruk karşıladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Aynı şekilde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin de mübarek olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sevgili çocuklar, sizler mahsun olmayınız. Devletimiz her zaman olduğundan çok daha güçlüdür ve sizlerin yanında olmaya devam edecektir. Her türlü ihtiyacınız durumunda Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sizlerin emrindedir. Bisikletlerinizi dağıttığımız kasklarla beraber kullanmanızı, sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafeye rivayet etmenizi önemle hatırlatmak istiyorum. Emin olun ki şu salgını atlattıktan sonra sokaklarda özgürce bisiklet kullanacağınız güzel günler yakındır. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.


Dağıtım törenine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da katıldı.

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