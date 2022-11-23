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Aktüel Yetim annelerinin ürettikleri “iyilik köşeleri’nde satılacak
Aktüel

Yetim annelerinin ürettikleri “iyilik köşeleri’nde satılacak

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, 2023 yılında yetimlere yönelik merhametin ve çocuklara desteğin çok görülür olmasıyla ilgili projeler hazırladıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:43:00 -
Yetim annelerinin ürettikleri "iyilik köşeleri’nde satılacak

“Dünya Çocuk Hakları Günü”nde konuşan Yılmaz, bu sene eğitim döneminde 10 bine yakın yetime çanta ve kırtasiye setleri hediye ederek, onlara yönelik okula “hoş geldin” anlamında güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı. Önümüzdeki yıl “Yetimin gönlüne dokun” sloganıyla yürütecekleri çalışmalara işaret eden Yılmaz, “Marka ismi vermeyeyim ama Türkiye’nin yaygın alışveriş, giyim mağazalarında Yetim Vakfı olarak ‘iyilik köşeleri’ oluşturacağız. Alışveriş için bu mağazalara gelen kişiler, yetim annelerimizin yapmış olduğu ürünlerden satın almak suretiyle hem daha çok yetim annemizi istihdam etmiş olacaklar hem de iyiliğin bir parçası olmanın mutluluğunu ve vicdani rahatlığını yaşayacaklar” dedi.

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