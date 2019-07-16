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Yetim ailelere canlı hayvan desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’nin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yaptı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:44
Yetim ailelere canlı hayvan desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’nin kırsal kesimlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yaptı.


Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez, Aktarin ve Mare bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere 276 koyun ve 11 sağmal inek yardımında bulundu.


Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, “Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim ailelerini desteklemek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Ayrıca bu yetim ailelerimize bir aylık yemlerini verdik. Yetim ailelerimiz bu hayvanların sütlerini satarak bir nebze olsa da kendi geçimlerini idame edebilecekler” ifade etti.


“Bu projeler geçim kaynağı”


Suriye’de savaşın 9. yılına girmesiyle iş imkanın olmamasından dolayı insanlar en hayati ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlandığını ifade eden Alaca, “Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:44
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