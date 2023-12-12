YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’dan BİLSEM’e Ziyaret

Dijital çağın gerektirdiği becerilerle kadim kültürü birleştirerek öğrencilere çağın ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak vizyonuyla ilerleyen YETEV, büyük bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Pendik BİLSEM’e ziyarette bulunarak özel yetenekli öğrencilere hediyeler verdi.

Bilal Erdoğan: BİLSEM, Türkiye'nin geleceğine derinlemesine yatırım yapan Milli Eğitimin projelerinden bir tanesidir

Ziyaret sonrası konuşan YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, "BİLSEM Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli yetenekleri olan çocuklarımıza hizmet veriyor. Okuldan sonra hafta sonu yetenek alanlarına göre kendileri için hazırlanmış özel programları takip ediyorlar. Her geçen sene gelişen bir proje ve gerçekten katılan çocuklarımızın ailelerinde ve çocuklarımızda çok ciddi kabul görmüş bir proje. Türkiye'nin geleceğine derinlemesine yatırım yapan Milli Eğitimin projelerinden bir tanesi. Bakanlığımızı bu projeden dolayı tebrik ediyoruz. Buna destek veren, çocukları buralara getiren anne ve babalarımız da tebrik ediyoruz. Buralarda emek veren çocuklarımızı da gözlerinden öpüyorum. Burada içinde bulunduğumuz Pendik BİLSEM yaklaşık bin çocuğumuza hizmet veriyor. Biz YETEV olarak dört yıl önce BİLSEM buraya geldiği zaman buranın kiracısıydık ve o kiracı durumumuzu devam ettirerek buraya bir destek vermiş olduk. Bugün de hem buradaki çocuklarımıza hediye takdim etmiş olduk, hem de yetkili arkadaşlarla konuştuk. Buradaki BİLSEM yeni ve daha geniş mekanına geçtiği zaman orada da ihtiyaç olabilecek bazı tedarik ve katkıları vakfımız tarafından sağlayabileceğimizi söyledik. Gerçekten BİLSEM projesinin kamuoyunda hakkıyla bilinmediğini düşünüyorum. Bunun da bilinmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedim" dedi.

“İnsan kaynağının doğru işlenmesi için erken tespitlerin yapılması gerekiyor”

Bir ülkenin en büyük varlığının insan varlığı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu insan varlığımızın, insan kaynağımızın doğru işlenmesi için erken zamanda tespitlerin yapılması gerekiyor. Yani hangi evladımızın neye kabiliyetinin daha üst düzeyde olduğunu daha ilkokul yıllarında muhakkak belirlememiz gerekiyor. Böyle yaptığımız zaman daha iyi sporcular, daha iyi sanatçılar, daha iyi meslek erbaplarını yetiştirme imkânı buluruz. Bir de bir bireyin hayatında mutlu ve başarılı olması demek sadece çok para kazandıran bir mesleğe girmesi değildir ve olmamalıdır da. İnsanın kendi doğal yeteneği, tutkuyla yaptığı şeyler ve tabii ki geçimini sağlayacak bir şey olması ve dördüncü olarak da topluma katkı sağlayacağı bir şey olması ve bu dördünün bir araya gelmesi esas olmalıdır. Tabii ki bu bir organizasyon gerektiriyor. Bunun bir tarafında kamu erki, diğer tarafında sivil toplum olacaktır. Aileler kendi çocuklarının yetişmesi ile ilgili böyle bir nosyona sahip çıkmalıdır. Bunu başarabilirsek o zaman hem mutlu ve huzurlu bir toplumu oluştururuz hem de hakikaten ülkenin potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmeye yaklaşmış oluruz. BİLSEM de bunun bir parçası. Ben bu projenin hala geliştirilmekte olduğunu elbette takip ediyorum ve daha iyi noktalara geleceğini görüyorum“ diye konuştu.

“Tespit edilen yetenek alanları ile ilgili derinlemesine eğitim veriliyor”

Pendik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferhat Dere ise BİLSEM’in Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetlerine bağlı özel yetenekli öğrencilere eğitim veren bir kurum olduğunu söyleyerek, “Kurumumuzda eğitim almaya hak kazanmış öğrencilerin önce yetenek alanları tespit ediliyor, daha sonra tespit edilen yetenek alanları ile ilgili daha derinlemesine bir eğitim veriliyor. En sonunda da TUBİTAK gibi ERASMUS gibi ulusal ve uluslararası tüm projelere çocuklarımız katılım sağlıyor. Hem teknolojik gelişmeleri yakından takip edip hem de bu gelişmelere bizler de ne gibi bir katkı sunabiliriz, çocuklarımızın ufkunu nasıl açabiliriz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, sınıf öğretmenleri tarafından aday gösteriliyor

Özel yetenekli çocukların nasıl yol izlemesi gerektiğine de değinen Dere, “BİLSEM’e gelen öğrencilerin Milli Eğitim tarafından yürütülen bir tanılama süreci var. Bu süreç her yıl genellikle Kasım ayında Bakanlık tarafından duyuruya çıkılıyor. Duyuru sonrasında, ilkokullarda bu öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri tarafından aday gösteriliyor. Sınıf öğretmenlerimiz E- okul modülüne bu öğrencilerimiz ile ilgili bir gözlem formu dolduruyor. Bakanlığımız ise sistem üzerinden bu gözlem formlarını çekip önce genel değerlendirme yapıyor daha sonra da rehberlik araştırma merkezimiz marifetiyle de bir özel değerlendirme yapıyor. Sonuca göre çocuklar burada eğitim almaya hak kazanıyorlar. Dolayısıyla burada bir bireysel başvurudan değil öğretmenin teklifiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz.” diye konuştu.

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Geçtiğimiz yıl Samsun'da yapılan Teknofest'te Nanoteknolojik Sismik İzolatör ile “Depremde Can Kayıplarına Son” projesiyle birincilik ödülü alan Pendik BİLSEM Anka Bilim Takımı öğrencilerinden Halil İbrahim Elçi de BİLSEM'in bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyerek, “Daha fazla proje üreterek ülkemize ve ülkemizde bulunan sorunlara katkı sunmaya çalışacağım” dedi.

Ziyarete, YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Pendik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferhat Dere, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay katıldı.