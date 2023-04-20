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Gündem Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'da dehşet anları
Gündem

Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'da dehşet anları

Yeniakit Publisher
2023-04-20 15:30:00 - 2023-04-20 15:34:57
Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'da dehşet anları

Yetersiz cezalar nedeniyle şımaran magandalar trafikte adeta ölüm saçıyor. Son olarak İstanbul Bağcılar'da makas atan kendini bilmez sürücü; 3 aracın arasında sıkıştı. İnsanların canına kastedilen olay araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Avrupa Otoyolu, Aksaray istikametinde yaşandı.

Bir otomobil sürücüsü makas atmak isterken sol şeritteki otomobile, orta şeritte bulunan başka bir otomobil ile sağ şeritteki TIR'a çarptı.

Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Yetersiz cezalar şımartıyor

Yetersiz cezalar nedeniyle şımaran magandalar trafikte adeta ölüm saçıyor. Vatandaşlar; insanların canına kasteden magandalar için en ağır cezaların getirilmesini istiyor.
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