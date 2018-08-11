Yeterli imzayı toplayamayan muhaliflerden yeni hamle!

CHP’de olağanüstü seçimli kurultay için yeterli imzayı toplayamayan parti içi muhalefet şimdi de tüzük değişikliği ve tüzük kongresi için harekete geçti. Yarın Ankara’da bir araya gelecek olan muhalifler, tüzük kurultayı için karar verecek. CHP’li Muharrem İnce’nin de katılacağı toplantıda yol haritası belirlenecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu'na taşıdığı isimlerde toplantının gündem maddelerinden biri olacak. Sözcü’nün haberine göre, örgütün başındaki halef ve selef iki genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan'ın görevden alınması ve yerine Oğuz Kaan Salıcı'nın gelmesi konusunda delegelerin nabzı ölçülecek. Salıcı'nın İstanbul delegasyonunda ağırlığı olduğu biliniyor.

İSTENEN DEĞİŞİKLİKLER

Toplantıda, tüzük kurultayının toplanması için tekrar imza sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek. Bu girişim için zamanlama da tartışılacak. Toplantının sonunda bir manifesto açıklanması bekleniyor. Tüzük kurultayının toplamak için 249 delegenin imzası yeterli bulunuyor. Ancak tüzük maddelerinde değişiklik yapabilmek için salt çoğunluk olan 622 delegenin desteği gerekiyor.

Muhalifler tüzükte yapılacak değişiklikler ile, Genel başkanın milletvekili adaylığındaki kontenjan hakkının yüzde 5'in altına çekilmesi, ön seçim yapılması, CHP'li belediyelerin olduğu çevrelerde ise üye bazında ön seçim yapılması, seçimli kurultayın toplanması için gereken salt çoğunluk şartının 249'a çekilmesi, blok liste uygulamasına da son verilmesini istiyor.