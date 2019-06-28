Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren 8 Belirti

Su, içerdiği besin değerleri bakımından oldukça önemli bir içecektir hatta su hayatın ta kendisidir diyebiliriz. Farkındayız, suyun vücudumuza olan faydalarını hepimiz biliyoruz; birçok farklı faydası olmasına rağmen gün içinde içmeyi hep unutuyoruz. Su birçok faydasının yanı sıra sindirime yardımcı olur ve vücudumuzun ideal şeklini korumamızı sağlar.

Peki günde kaç bardak su içmelisiniz?

Bu kişiden kişiye değişir. Genelde insanlar yalnızca susadıklarında su içerler ancak bu sefer dehidrasyon, yani sıvı eksikliği oluşur.

İşte yeterince su içmediğinizin 8 belirtisi:

Eğer aşağıdaki belirtileri kendinizde gözlemlediyseniz daha sık su tüketmeye özen gösterebilirsiniz.

1. İdrarınızın rengi

Eğer idrarınızın renginin normalden daha koyu, sarı, hatta kahverengiye dönük olduğunu farkettiyseniz derhal su içmeniz gerekir.

2. Tuvalete çıkma sıklığı

Günde yalnızca bir ya da iki kere mi tuvalete çıkıyorsunuz? Yoksa birkaç saatte bir mi çıkıyorsunuz? Durum buysa, daha fazla su içmeye başlamalısınız. Genellikle, ne kadar su içtiğinize bağlı olarak, günde altı ya da sekiz kere küçük tuvalete çıkmanız gerekir.

Eğer su içmeden uzun süre duruyorsanız, bu durum böbreklerinizi kötü etkileyebilir, haliyle vücudun kendi kendini temizleme özelliğine zarar verir.

3. Cilt kuruluğu

Cildinizin kuru olması da az su içmeniz ile bağdaştırılabilir. Araştırmacılar hâlâ cilt kuruluğunun açıklanması konusunda farklı düşüncelere sahip olsalar da çoğu bu durumun ciltteki su ve yağ oranlarıyla ilgili olduğu konusunda mutabıktır.

4. Açlık hissi

Su eksikliğinde vücudumuz kendini aç hissedebilir. Bazen yeni yemek yemiş olsanız bile, yedikten sonra açlık hissiniz geçmez. Bu da vücudunuzun size daha fazla su içmenizi söyleme şeklidir.

5. Bitkinlik

Yeterince su içmeyen insanlar gün içinde sık sık yorgun ve bitkin hissederler. Çünkü bu durumda vücudunuz kanınızdaki sudan ödünç alır, bu da vücudunuzdaki oksijenin düşmesine sebep olur.

6. Baş ağrısı

Baş ağrıları da yeterince su içmediğinizin işareti olabilir. Özellikle bu sorunun nedeninin bu olup olmadığını anlamak için hızlı bir şekilde hareket edin ya da yerden bir şey alır gibi eğilip kalkın. Baş ağrısı daha kötü bir hale mi geldi? Eğer öyleyse, daha fazla su içmelisiniz.

7. Asabiyet hali

Eğer vücudunuzda gerekli sıvıların eksikliği varsa, kolayca öfkelenebilirsiniz. Eğer durum böyleyse, bir bardak su için ve sakinleşip sakinleşmediğinizi ölçün.

8. Kabızlık

Evet, bağırsaklarınızın da çalışmak için suya ihtiyacı vardır. Vücut yeterli sıvı almazsa durumu dengelemek için dışkınızdan su çeker. Bu durum da kabızlığa yol açar.