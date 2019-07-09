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'Yeteri kadar İHA ve füzemiz var, yıllarca direniriz!'

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yıllarca direnmelerine yetecek insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze stoklarının bulunduğunu söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 23:59
'Yeteri kadar İHA ve füzemiz var, yıllarca direniriz!'

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Seri düzenlediği basın toplantısında, İHA ve balistikfüze stokuna sahip olduklarını ve böylece yıllarca direnebileceklerini iddia etti.

Yeni Kudüs füze sisteminin gelişme aşamasında olduğunu ifade eden Seri, Husilerin şu ana kadar açıklanmamış, sahada başarıyla test edilmiş başka füze sistemlerinin de bulunduğunu söyledi. 

Seri, Samad 3 füzesinin 1500-1700 kilometre menzilli olduğuna dikkati çekerek, söz konusu füzenin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri havalimanlarının hedef alındığı "başarıya ulaşan" birçok operasyonda tecrübe edildiğini dile getirdi. 

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek vermek için sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Yemen hükümetinden bağımsız şekilde bazı silahlı birlikleri desteklemesi ülkedeki krizi daha da derinleştiriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:59
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