Yetenek sınavına hazırlananlar, hangi okulların sınavla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. 2021 yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların listesi

Yetenek sınavı nedir?

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme için okullarca yapılan seçme sınavıdır.

Yetenek sınavları ne zaman? Yetenek sınavı ile öğrenci alan liseler 2021

Yetenek sınavı başvuruları e okul üzerinden 14-30 Haziran tarihleri arasında yapıldı. 5-14 Temmuz tarihlerinde ise yetenek sınavları yapılacak ve sonuçlar duyurulacak. Yetenek sınavını kazananlar 26 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında okul kayıtlarını yaptırabilecek.

E okul üzerinden yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların bilgileri paylaşıldı. İl, ilçe, kurum türünü seçtiğinizde yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar ekranda sıralanacaktır.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu İmam hatip liselerine yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 29 Temmuz 2020 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.