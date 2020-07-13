Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yetenek sınavları 1-10 Temmuz arasında yapıldı. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden 15-29 Haziran tarihlerinde alındı. Yetenek sınavları, Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri, geleneksel çağdaş görsel sanatlar, Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına kayıt için alınan bir sınavdır. Peki yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Kayıtlar nasıl yapılır? İşte cevabı...
1-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yetenek sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor.
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının ortalaması yetenek sınavlarında etkili olacak Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri, geleneksel çağdaş görsel sanatlar gibi liselere yetenek sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptıracak. Başvurular, e-okul sistemi üzerinden alınmıştı.
Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden yetenek sınavı sonuçlarını 13 Temmuz itibari ile erişime açıldığını duyurdu. 1-10 Temmuz arasında yapılan sınavların merkezi yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Sınavı kazanan adayların kayıtları ise 1-17 Temmuz 2020’de yapılacak.
Kayıtlar nasıl yapılır?
Merkezi Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek Çalışma Takviminde bildirilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek bu suretle boşalan kontenjanlar Ek Yerleştirmede değerlendirilecektir.
Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince mutlaka e-Okul Sisteminde yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.
Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul Sisteminden takip edebileceklerdir. Yetenek Sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır.
Ancak, haklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gereklidir.