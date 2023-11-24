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Gündem Yesinler sizin “sosyal belediyeciliği”nizi!
Gündem

Yesinler sizin “sosyal belediyeciliği”nizi!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 10:55:00 -
Yesinler sizin "sosyal belediyeciliği"nizi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Yesinler sizin “sosyal belediyeciliği”nizi!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif basının "öğrenciye burs aykırı işlem oldu" şeklindeki algı dolu haberine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP yandaşı bir gazete, başlık atmış:

“Hizmet suç sayıldı!”

Devam etmişler, Sayıştay’ın “sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yapılan yardım ve destekleri” usulsüz bulduğunu belirtmişler..
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Merak ettim, hangi hizmetler, suç sayılmış?

CHP yandaşı gazete, Sayıştay incelemesinden hareketle, sıralamayı şöyle yapmış:

“Öğrenciye burs, aykırı işlem oldu.”

Ayrıntısını da şöyle vermişler:

“İBB’nin zor durumda olan öğrencilere verdiği burslar, Sayıştay’ın ‘usulsüz’ dediği işlem oldu. Raporda, yardıma muhtaç öğrencilere verilecek burs ya da yardımların Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla yapılmasının uygun olduğu ifade edildi.”

Affedersiniz beyler, siz değil miydiniz, yüksek öğrenim öğrencilerine belediyelerin burs vermesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açan ve iptal ettiren..

Sayıştay da, size o düzenlemeyi hatırlatıyor..

Niye şaşırıyorsunuz?

Kaldı ki; TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti ve diğer vakıflara, belediye arsaları üzerinde yapılan yurtlar için “Peşkeş” tanımını yapan siz değil miydiniz?

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