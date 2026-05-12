FETÖ’nün bilgi sızdırma davasında flaş gelişme! 3 emniyet müdürü beraat etti, 1 sanığa hapis cezası verildi!

FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırdıkları iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada, Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan tüm suçlamalardan beraat etti. Tutuklu sanık Serkan Dinçer ise ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan Dinçer ile tutuksuz sanık Şevket Demircan ile avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı savunmalar alınacağını sonrasında dosyada karar verileceğini bildirerek tutuksuz sanık Şevket Demircan’a söz verdi.

"Ben buraya suçsuz olarak geldim, suçsuz olarak da çıkacağıma inanıyorum"

Demircan devlete yıllarca hizmet etmiş bir devlet görevlisi olduğunu ifade ederek, "Bu dosyada FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılıyorum. Tüm hususları dile getirdik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telefon incelemesi talep edilmiş ve geriye dönük raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan raporlarda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün avukatı olarak bilinen Cengiz Haliç tarafından Serdar Sertçelik’e gönderilen mesajda, ‘Abinin emri, Cevheri’ye gönder ve yayımlasın’ şeklinde bir ibarenin yer aldığı belirtilmiştir. Serdar Sertçelik’in de bu belgeyi Cevheri Güven’e göndererek yayımlanmasını sağladığı görülmüştür. Ancak tüm bu yeni delillere rağmen savcılık makamı mütalaasını değiştirmemiş, mahkumiyet yönündeki mütalaasını sürdürmüştür. Ben buraya suçsuz olarak geldim, suçsuz olarak da çıkacağıma inanıyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Dosyada ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanan tek tutuklu sanık Serkan Dinçer, üzerine atılı suçu reddederek, "2007 yılından beri polis memuru olarak görev yapıyorum. Çalıştığım dönem içerisinde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlara katıldım, laboratuvarlarda çalıştım. Darbe gecesinde TRT binasında görevliydim. Örgüt üyelerinin kimlik tespit çalışmalarını yaptım. Görüntü iyileştirme uzmanıyım. Çalıştığım dönemde hiçbir bilgi dışarıya sızmamıştır. FETÖ üyesi olduğum iddia ediliyor. Yaptığım çalışmaların şahidi vardır. Tutukluluğum devam etmektedir. Benim Cevheri Güven’e hangi bilgiyi nasıl attığım ispat edilsin. Cevheri Güven’in tweet’ini alıntıladığım iddia ediliyor, bunlar ortaya çıkartılsın. Cevheri Güven’in sosyal medya hesabı suç yayıyorsa bu hesap kapatılsın. ByLock kullanmadım, indirmedim. HTS, baz analiz ve ankesör kayıtları incelenmiştir, hiçbir FETÖ mensubuyla bağlantım çıkmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

’Polisler suçlamalardan beraat etti’

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan’ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanık Serkan Dinçer’i ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan takdiri indirim uygulayarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Dinçer’in tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.