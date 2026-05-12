Destici'den terörle mücadelede kararlılık mesajı: "Pazarlıksız ve şartsız silah bırakılmalı!"

Samsun’a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Ancak bu süreç pazarlıksız ve şartsız olmalıdır" dedi.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde belediye hizmet binası temel atma törenine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin ekonomik kaygılar nedeniyle evlilik kararlarını ertelediğini söyleyen Destici, "Ailenin dağılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin evlenmesini teşvik edeceğiz. Bunun için yeni iş alanları oluşturulmalı, gençlerimiz iş sahibi olmalı ki mutlu bir yuva kurabilsin" diye konuştu.

Kadın çalışanların iş hayatında daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Mustafa Destici, "Çalışan kadınlarımız işe bir saat geç gitmeli, bir saat erken çıkmalı. Biz bunu kendi parti genel merkezimizde uyguluyoruz. Sadece konuşmakla bu mesele çözülmez. Aile kurumunu korumak istiyorsak somut adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizin hakkı ödenmez"

Konuşmasının önemli bölümünü terörle mücadeleye ayıran Destici, "Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Şehit annelerimizin, babalarımızın ve gazilerimizin hakkı ödenmez. Türkiye büyük bir devlettir ve her zaman şehidine, gazisine sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörden tamamen kurtulmasını herkesin istediğini söyleyen Destici, "Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Ancak bu süreç pazarlıksız ve şartsız olmalıdır. Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta, İran’da nerede varsa silah bırakılmalı ve tüm yapılanmalar feshedilmelidir" sözlerine yer verdi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları da veren Destici, "Bu ülke Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle büyük Türk milletinin devletidir" dedi.

"Salıpazarı her zaman devletinin yanında oldu"

Karadeniz insanının her zaman devletine, milletine ve bayrağına sahip çıktığını söyleyen Destici, Salıpazarı halkına teşekkür etti. Mevcut belediye hizmet binasının ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kaldığını ifade eden Destici, yeni hizmet binasının ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Destici, "Belediye binaları tıpkı hükümet konaklarında olduğu gibi sadece bir beton yapı değildir. Aynı zamanda o ilin, o ilçenin vizyonunu, kurumsal kimliğini ve vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetinin somutlaştığı mekanlardır. Bugün burada siz değerli Salıpazarlı hemşehrilerimizin huzurunda yeni belediye hizmet binasının temel atma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Rabbim kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını ve kıymetli vatandaşlarımıza en güzel, en hızlı ve teknolojik altyapıya sahip bir mekanda hizmet etmeyi nasip eylesin. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta belediye başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza, çiziminden inşasına kadar alın teri dökecek tüm kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Rabbim yeni belediye hizmet binamızı hayırlı ve hayırlara vesile eylesin" diye konuştu.

Temeli atılan yeni belediye binasının yaklaşık 15 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.