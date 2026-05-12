Gurbet eldeki ecdada vefa! TİKA Paris'te Osmanlı Hanedanı’nın kabirlerini ihya etti!

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda metfun bulunan Osmanlı Hanedanı üyelerinin kabirleri, TİKA'nın destekleriyle 2019 ve 2025'te yenilendi.

TİKA Başkanı Eren, Osmanlı Hanedanı üyeleri Osman Fuad Efendi, Adile Sultan, Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ve Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette Eren'e, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, V. Murad'ın torununun torunu Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu ve aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda kişi eşlik etti. Ziyaret kapsamında kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Eren, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın 2019'da Sultan II. Abdülhamid'in evlatları Ahmed Nureddin Efendi ile Abdürrahim Hayri Efendi'nin mezarlarını onardığını belirtti.

TİKA'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Sultan V. Murad'ın torunu Adile Sultan ile Osman Fuad Efendi'nin mezarlarını onardığını dile getiren Eren, TİKA'nın dünyanın dört bir tarafında ecdat yadigarı eserleri, camileri ve medreseleri restore ederek bugüne taşıdığını ifade etti.

Eren, "Türk İslam büyüklerinin, gerek bilginlerin gerek kanaat önderlerinin mezarlarını onarmıştık. Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrini yaptık. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kabrinde de restorasyon projesi gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir tarafında bu işleri yapıyoruz. Bu millete uzun yıllar hizmet etmiş Osmanlı Hanedanı'nın da Paris'te, bu gurbet elindeki mezarlarının tadilatı bize nasip oldu." diye konuştu.

Osmanlı Hanedanı mensupları ile restore edilen kabirleri ziyaret ettiklerini anlatan Eren, "Onların ruhlarına birer Fatiha okuduk ve mezarlarını da kendi gözlerimizle görmüş olduk. Çiçeklerini suladık." ifadelerini kullandı.

"Türk tipi kalkınma modeli dünyanın dört bir tarafında merakla takip ediliyor"

Eren, TİKA'nın Türkiye'nin resmi kalkınma programını yürüten kuruluş olduğuna dikkati çekerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapsamında dün düzenlenen programlar için Paris'te bulunduklarını kaydetti.

Türkiye'nin OECD'nin kurucu üyelerinden olduğunu belirten Eren, "Türk tipi kalkınma modeli dünyanın dört bir tarafında merakla takip ediliyor. Dün de OECD bağlamında, kalkınma yardımlarının azaldığı, kalkınma yardımı mimarisinin ve paradigmanın değiştiği bir dönemde Türk tipi kalkınma modelini ve verimliliğini anlattık." dedi.

Eren, burada ayrıca, destek verdikleri ülkeleri kalkınmanın bir parçası haline getirmenin önemini ve TİKA'nın modelini anlattıklarını söyledi.

TİKA Başkanı Eren, kabirlerini ziyaret ettiği Osmanlı Hanedanı için, "Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Eren, dün Paris'te düzenlenen OECD Kalkınma İşbirliğinin Geleceği Konferansı kapsamında "Kalkınma İşbirliğinin Geleceğine Yönelik Stratejik Yönelimlerin Belirlenmesi" paneline katılmıştı.