Yeşilyurt'ta Hüseyin Kırteke taziye evi hizmete sunuldu

Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2,5 yılda Yeşilyurt Belediyesi ile hayırseverlerin işbirliği neticesinde 4 adet taziye evinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, ilçeye toplamda 17 adet taziye evi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özalper Mahallesi’nde hizmete giren Hüseyin Kırteke Taziye Evi’nin önünde düzenlenen törende konuşan hayırsever iş insanı Mustafa Kırteke merhum babasının adını yaşatacak böyle anlamlı bir eseri Yeşilyurt’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere ve desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

“AİLE OLARAK ÖZEL VE DUYGUSAL BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Konuşmasının başında kendisi ve ailesi adına özel ve duygusal bir gün olduğunu ifade eden hayırsever Mustafa Kırteke, “Hayatta bazı insanlar vardır; aramızdan ayrılmış olsalar bile bize öğrettikleriyle, bıraktıkları güzel hatıralarla ve gönlümüzdeki eşsiz yerleriyle yaşamaya devam ederler. Benim için de rahmetli babam böyle bir insandı. Kıymetli babamın aziz hatırasını yaşatmak ve onun adına kalıcı bir eser bırakabilmek amacıyla yaptırdığımız bu taziye evini, Yeşilyurt’umuzun ve tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Babamdan bize kalan en büyük miras; mal, mülk ya da dünya nimetleri değil; insanlara karşı iyi olmak, paylaşmak, dara düşenin yanında durmak ve gönüller kazanarak hayır duası almaktı. Bizler de onun bizlere öğrettiği bu güzel değerleri yaşatabilmek adına, insanlarımızın en zor ve en acılı günlerinde bir araya gelebilecekleri, acılarını paylaşabilecekleri ve dualarını birlikte edebilecekleri böylesine anlamlı bir eserin hayata geçirilmesini arzu ettik. Burada edilen dualarda, okunan Fatihalarda, paylaşılan acılarda, yapılan iyiliklerde ve insanların gönüllerinde yaşamaya devam etsin. Şükürler olsun ki Rabbim bizlere bu hayrı gerçekleştirmeyi nasip etti. Bu taziye evi artık sadece bizim değil; Yeşilyurt’umuzun ve tüm hemşehrilerimizin evidir. Kapısı herkese açık olsun, İnsanlarımızın zor günlerinde yüklerini hafifleten, acılarını paylaşmalarına vesile olan, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren kalıcı bir eser ve güzel bir miras olsun. Taziye evimiz şehrimize, ilçemize, mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Özalper Mahalle Muhtarı Ekrem Eryılmaz ise, mahallelerine kazandırılan Hüseyin Kırteke Taziye Evinden dolayı hayırsever iş insanı Mustafa Kırteke ile Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

“HAYIRSEVERLERİMİZİN DESTEĞİYLE TAZİYE EVLERİMİZİN SAYISINI ARTIRIYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Taziye Evleri gibi sosyal yatırımların, şehrin yeniden ihya edilmesine yönelik yürütülen büyük çaba ve gayretlerin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade ederken hayırsever iş insanı Mustafa Kırteke’ye teşekkür etti. Başkan Geçit, , “Malatya’da el birliğiyle ve topyekûn bir seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz inşa süreçlerinde önemli bir mesafe kat ettik. Artık şehrimizin ihya sürecini yaşıyoruz. Taziye Evlerimiz de bu ihya sürecinin en önemli göstergelerinden biridir. Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyemiz ile hayırseverlerimizin iş birliği neticesinde Taziye Evlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Özalper Mahallemizde yapımı tamamlanan Hüseyin Kırteke Taziye Evinin hayata geçmesini sağlayan hayırsever iş insanımız Mustafa Kırteke’ye ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Merhum Hüseyin Kırteke’ye de Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Taziye Evlerini fonksiyonel bir yapıda hizmete sunmaya özen gösterdiklerini, bu mekanların olası bir afet veya olağanüstü durumda toplanma ve barınma alanı olarak da kullanılabileceğini hatırlatan Başkan Geçit, “Taziye Evlerimizde banyo, WC ve oturma alanları gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bölümlere yer veriyoruz. Olası bir sıkıntı anında hemşehrilerimizin güvenli ve rahat bir şekilde barınabilecekleri mekânlar oluşturuyoruz. Taziye Evlerimizde ayrıca 4-6 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik Kur’an Kurslarının verileceği alanlar da oluşturacağız. İnönü Mahallemizde yapımı devam eden Taziye Evimizde bu uygulamayı ilk kez hayata geçireceğiz. Binanın alt katında Kur’an Kursu, üst katında ise taziye ziyaretlerinin gerçekleştirileceği alanlar yer alacak.

Hayırseverlerimizle yaptığımız protokollere de bu anlayışı dâhil ediyoruz. Günata ailemiz tarafından inşa edilecek Taziye Evlerine kreş ve 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu alanlarının da eklenmesi kararlaştırıldı. Kırsal bölgelerimizde yapılacak Taziye Evlerinin yanına kütüphaneler kazandırmayı da planlıyoruz. Bizler, toplumumuzun hangi yatırıma ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılamak için çalışacağız. Taziye Evleri sadece yasların paylaşıldığı mekânlar olmayacak; aynı zamanda eğitim, sosyal dayanışma, kültür ve toplumsal birlikteliğe katkı sunan çok amaçlı yaşam alanları olacaktır. Toplumumuzdaki hayırseverlik ve dayanışma duygularını daha da artırmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Malatya’ya kıymetli bir eserin daha kazandırılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise konuşmasında; “Bizler bu tür yatırımlara ‘hayırda yarışınız’ anlayışıyla bakıyoruz. Peygamber Efendimiz, insanın amel defterinin kapanmamasına vesile olan üç önemli değerden söz etmiştir; sadaka-i cariye, faydalı ilim ve hayırlı evlat. Bugün burada hayırlı bir evladın, babasının adını yaşatmak ve hatırasını geleceğe taşımak adına ortaya koyduğu çok kıymetli bir eseri görüyoruz. Merhum Hüseyin Kırteke’nin adının kalıcı olması ve hatırasının yaşatılması adına böylesine anlamlı bir eseri kazandıran Mustafa Kırteke’ye ve kıymetli ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Merhum Hüseyin Kırteke’yi yakından tanıyan biri olarak, ailesinin ortaya koyduğu bu anlamlı vefa örneğinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Bu anlamlı yatırımın gerçekleştirilmesine vesile olan başta Mustafa Kırteke olmak üzere tüm Kırteke ailesine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımız göreve geldikten sonra, taziye ziyaretlerinin çadırlardan kurtarılması ve vatandaşlarımızın daha modern, düzenli ve fonksiyonel mekânlarda taziyelerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla hayırlı bir karar aldılar. Hayırseverlerimizi bu tür yatırımlara teşvik ederek, yer tahsisleri gerçekleştirerek böylesine kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına vesile oluyorlar. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımızı, aynı zamanda tüm hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Merkez ve kırsal bölgelerimizde fonksiyonel Taziye Evlerinin sayısının artması, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması açısından son derece önemli bir rol oynayacaktır. Bu tür yatırımlar her türlü takdirin üzerindedir.” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, hayırseverlerin desteğiyle şehre kazandırılan bu anlamlı eserin toplumsal dayanışma ve vefa duygusunun güzel bir örneği olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Malatya’da Taziye Evlerinin sayısının artmasından memnun olduklarını dile getiren Vali Yavuz, “Bu hayrın sahiplerini gönülden tebrik ediyorum. Merhum Hüseyin Amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Böylesine anlamlı ve kıymetli bir eseri hayata geçirerek babasının adını yaşatan Mustafa kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, kendisini ve kıymetli aile mensuplarını kutluyorum. Allah hepimize hayırlı evlatlar nasip etsin. Taziye Evlerini son derece önemsiyoruz. Bu tür mekânların vatandaşlarımızın acılarını ve hüzünlerini paylaşabilecekleri, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirecek önemli sosyal alanlar olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımızı, Taziye Evlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ortaya koydukları gayret ve desteklerinden dolayı gönülden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hüseyin Kırteke Taziye Evi’nin açılış kurdelesi okunan duanın ardından protokol üyeleri ve Kırteke ailesinin katılımıyla kesildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM!

Hüseyin Kırteke Taziye Evinin açılış törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfekci, MHP MYK Üyesi Mesut Samanlı, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Burhan Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hayırsever iş insanı Mustafa Kırteke, Kırteke ailesinin mensupları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.