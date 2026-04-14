Yeşilyurt Belediyesi'nin 'Bir Yastıkta Yarım Asır' özel programında duygusal anlar yaşandı

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşandı. Yarım asrı aşan birlikteliklerini sevgi, sabır ve fedakârlıkla sürdüren çiftler, hem onurlandırıldı hem de genç kuşaklara örnek olacak mesajlar verdi. Etkinlik sırasında uzun yıllar süren evliliklerini taçlandıran çiftlere nostaljik radyo ve günün hatırası olarak çekilen fotoğrafları hediye edildi.

Programa katılan çiftler ise yıllar boyunca yaşadıkları anıları paylaşarak genç nesillere tavsiyelerde bulundu. Evliliğin karşılıklı anlayış ve sabırla güçlendiğini dile getiren çiftler, böyle anlamlı bir projede yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

“UZUN SÜREN EVLİLİKLERİN TEMELİNDE; SEVGİ VE SAYGI VAR”

Etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri, evliliklerinde 72 yılı geride bırakan Selve ve Ramazan Çalık çifti oldu. Aynı şekilde 68’nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Fatma ve Nurettin Oyuryüz çifti de programa katılanlar arasında yer aldı. Asırlık birlikteliğe yaklaşan çiftler, uzun süren evliliğin sırrını “sevgi, saygı ve hoşgörü” olarak özetledi. Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan çiftler, “Malın, mülkün peşinde koşulmamalı. Biz de çok zorluklar yaşadık ama birbirimize sahip çıktık, her şeyi birlikte aştık.” sözleriyle hayat tecrübelerini paylaştı.

BAŞKAN GEÇİT, BÜYÜKLERLE TEK TEK SOHBET ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, her yönüyle özel ve anlamlı buluşmada toplumun rehberi olan büyükleri yalnız bırakmadı. Masaları tek tek dolaşarak büyüklerle sohbet edip ‘hal hatır’ soran Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

“HAYAT TECRÜBELERİNİZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

“Yarım asrı birlikte geçiren büyüklerimiz, bizlere sevginin, hoşgörünün ve fedakârlığın en güzel örneklerini sunmaktadır. Bu değerler, güçlü bir toplumun inşasında en önemli rehberlerdir. Sizlerin hayat tecrübeleri bizler için çok kıymetlidir “ sözleriyle büyüklerin toplumun rehberi olduğuna işaret eden Başkan Geçit, “Bir Yastıkta Yarım Asır” projesiyle hem aile bağlarının güçlendirilmesi hem de toplumsal değerlerin yaşatılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Başkan Geçit, uzun yıllar süren evliliklerin toplumsal yapının güçlenmesinde büyük rol oynadığını vurgularken, şunları söyledi; “ Hayatlarını sevgi, sabır ve fedakârlık üzerine inşa eden, evliliklerinde yarım asrı geride bırakan siz değerli büyüklerimizle aynı ortamda bulunmak bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Sizler; sadece uzun yıllar süren evliliklerin temsilcileri değil, aynı zamanda güçlü bir toplumun, sağlam bir ailenin ve köklü değerlerin yaşayan örneklerisiniz. Birlikte geçirdiğiniz onca yıl; sevginin, saygının, sadakatin ve hoşgörünün en güzel ispatıdır. Bugün burada bulunan her bir çiftimiz, genç nesillerimiz için adeta birer hayat rehberidir.” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ TOPLUMLAR, SAĞLAM AİLELER ÜZERİNE KURULUR”

Evlilik müessesinin sadece iyi günleri paylaşmaktan ibaret olmadığını, zor zamanlarda da el ele tutuşabilmek, birbirine sımsıkı sarılabilmek olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, “Sizler bunu başarmış, nice zorlukları birlikte aşarak bugünlere gelmiş insanlarsınız. Bu yönünüzle hepimize örnek oluyor, bizlere ilham veriyorsunuz. Bizler de Yeşilyurt Belediyesi olarak aile kurumunu çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü toplumların temeli güçlü ailelerden geçer. Aile ne kadar sağlam olursa, toplum da o kadar huzurlu ve sağlıklı olur. Bu nedenle sizlerin kıymetli tecrübelerini yaşatmak, sizlere olan vefamızı göstermek ve gençlerimize örnek olacak bu güzel birliktelikleri görünür kılmak istiyoruz. Bugün sizlerle bir araya gelmek, halinizi hatırınızı sormak ve sizlere küçük de olsa bir hatıra bırakmak bizim için çok değerli. Sizlerin yüzündeki tebessüm, bizim en büyük kazancımızdır. Evliliklerinde 50, 60, hatta 70 yılı geride bırakan tüm çiftlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Rabbim birlikteliğinizi daim eylesin, sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler nasip etsin. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze, Muhtar Dernek Başkanlarımıza ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇİFTLERE NOSTALJİK RADYO İLE FOTOĞRAFLARI HEDİYE EDİLDİ

Başkan Geçit konuşmasından sonra başta Selve-Ramazan Çalık çifti ile Fatma-Nurettin Oyuryüz çifti olmak üzere programa katılan tüm çiftlere nostaljik radyo ve hatıra fotoğraflarını takdim etti.