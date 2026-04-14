Sanayinin kalbi Bursa’dan rekor: Üretilen her iki otomobilden biri ihraç edildi

Türkiye'nin sanayi başkenti ve otomotivin kalbi Bursa, 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği devasa üretim ve ihracat rakamlarıyla göğsümüzü kabarttı. OYAK Renault ve TOFAŞ gibi dev fabrikalara ev sahipliği yapan kadim şehirde, yılın ilk 3 ayında banttan inen her iki otomobilden biri dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Türkiye genelindeki toplam otomobil üretiminin yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan Bursa, ‘Milli Güç’ vizyonunun otomotivdeki sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.