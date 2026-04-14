Sanayinin kalbi Bursa'dan rekor: Üretilen her iki otomobilden biri ihraç edildi
Sanayinin kalbi Bursa’dan rekor: Üretilen her iki otomobilden biri ihraç edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sanayinin kalbi Bursa’dan rekor: Üretilen her iki otomobilden biri ihraç edildi

Türkiye'nin sanayi başkenti ve otomotivin kalbi Bursa, 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği devasa üretim ve ihracat rakamlarıyla göğsümüzü kabarttı. OYAK Renault ve TOFAŞ gibi dev fabrikalara ev sahipliği yapan kadim şehirde, yılın ilk 3 ayında banttan inen her iki otomobilden biri dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Türkiye genelindeki toplam otomobil üretiminin yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan Bursa, ‘Milli Güç’ vizyonunun otomotivdeki sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

OYAK Renault ve TOFAŞ'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde üretilen otomobillerin yarısı yurt dışına gönderildi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bu yılın ilk 3 ayında 181 bin 364'ü otomobil olmak üzere, traktör dahil 327 bin 16 araç üretildi. Bu araçların yüzde 66,7'sine karşılık gelen 218 bin 158'i yurt dışına satıldı. Otomobillerde ise üretilen 181 bin 364 aracın 106 bin 341'i ihraç edildi.

OYAK RENAULT OTOMOBİL ÜRETİMİNDE İLK SIRADA Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 73 bin 708 ile Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'nun toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 40,6 olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise ilk çeyrekte 54 bin 335 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı. Kocaeli'de bulunan Hyundai Motor Türkiye 40 bin 400 adet otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 12 bin 921 otomobil üretimiyle dördüncü oldu.

Bursa'da ocak-mart döneminde 86 bin 629 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 47,7'si kentte gerçekleştirildi.

BURSA’DAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 50,9’U İHRAÇ EDİLDİ Otomobil üretiminde birinci olan OYAK Renault ihracatta da 44 bin 96 adetle ilk sırada, Toyota 32 bin 672 otomobille ikinci, Hyundai Motor Türkiye 29 bin 570 otomobille üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın ilk 3 ayında Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ tarafından gerçekleştirilen 44 bin 99 adetlik ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil dış satımının yüzde 41,5'ini oluşturdu.

Böylelikle Bursa'da ilk çeyrekte üretilen 86 bin 629 adet otomobilin yüzde 50,9'u yurt dışına gönderildi.

Hamdi

Gelişmiş ülkelerin ihracat adı altında gelişmemiş ülkelerin öz kaynaklarını tüketme gibi bir hastalığı vardır malesef biz buna ihracat ve iş gücü derken parayı elinde tutanlar bu ülkenin zengin kaynaklarına kolayca ulaşabiliyorlar ne zamanki bir ülkenin öz kaynakları dar boğaza girer o vakit buruşturup bir kenara atılıyor evet senin işçin belki bir araba bir ev aldı çalışarak ama geride gelen çocuklarına torunlarına sadece kaynağı kurumuş bir çeşme bırakıp geçmişi yad etmekten başka bir seçeneği kalmamıştır yani fason çalışmaktansa kendi marka larımıza öz kaynaklarımızı harcamamız gerekir
