Herkes İran'dan misilleme beklerken... İsrail'in kalbini İHA ile vurdular

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Herkes İran'ın misillemesini beklerken Hizbullah tarafından fırlatılan İHA, terör devleti İsrail'in kuzeyinde bulunan bir binaya isabet etti.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Nehariye'de bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İHA'nın binaya isabet etmesi nedeniyle bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah tarafından fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sık sık sirenlerin çaldığını bildirirken bunlardan birinin Nehariye'de bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

 

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Hizbullah tarafından 10 İHA'nın fırlatıldığı ve bunların önlendiği iddia edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona, Kefr Blum, Menara, Margaliot, Shtula, Malikiye, Metula, Doviv, Liman, Karmiel, Misgav Am, Shomera, Avivim, Kefr Giladi ve Şilomi yerleşimlerinin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Nehariye kentinin yanı sıra Zarit, Amiad, Beit Hillel üsleri ve Yiftah Kışlası ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Shragah Üssü'nü hedef alan saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Mehmet emin temel

Müslümanlar ve hizbullah yahudi ve hiristların azılı düsman oldugunu anladı. Devamkeeee
