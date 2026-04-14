  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Hasan Oraltay kimdir? ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi" İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı Pedro Sanchez’in eşi hakkında dava yolu açıldı! Begona Gomez’e 4 ayrı suçlama Dikkat çeken gelişme! İran yaralarını sarmaya başladı Hizbullah, Siyonistlerin saldırısını karşılıksız bırakmadı Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü
Okulda önüne geleni taradı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Vahşet anı kameralara işte böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, okulun eski bir öğrencisi olduğu belirtilen şahıs, yanındaki silahla binaya daldı. Hiçbir hedef gözetmeksizin etrafa ateş açan saldırgan, eğitim yuvasını bir anda savaş alanına çevirdi. 16 kişinin yaralandığı vahşet anına ilişkin çıkan yeni görüntüler gündeme bomba gibi düştü...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lise, eski bir öğrenci olduğu öğrenilen gözü dönmüş bir saldırganın hedefi oldu. Elinde silahla okula giren alçak saldırgan, koridorlarda adeta terör estirerek önüne gelene kurşun yağdırdı. 10’u öğrenci, 4’ü öğretmen, 1’i polis ve 1’i kantin işletmecisi olmak üzere tam 16 kişiyi yaralayan caninin yaşattığı dehşet anları, okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı öğrencilerin kurşunlardan kurtulmak için can havliyle koştuğu o vahşet anları Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde liseye yapılan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eski bir öğrenci tarafından yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırı anı is okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla okula girdiği koridorlarda öğrencilerin kaçıştığı görülüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23