Okulda önüne geleni taradı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Vahşet anı kameralara işte böyle yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lise, eski bir öğrenci olduğu öğrenilen gözü dönmüş bir saldırganın hedefi oldu. Elinde silahla okula giren alçak saldırgan, koridorlarda adeta terör estirerek önüne gelene kurşun yağdırdı. 10’u öğrenci, 4’ü öğretmen, 1’i polis ve 1’i kantin işletmecisi olmak üzere tam 16 kişiyi yaralayan caninin yaşattığı dehşet anları, okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı öğrencilerin kurşunlardan kurtulmak için can havliyle koştuğu o vahşet anları Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde liseye yapılan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eski bir öğrenci tarafından yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırı anı is okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla okula girdiği koridorlarda öğrencilerin kaçıştığı görülüyor.