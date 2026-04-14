Gündem
Türkiye’siz enerji güvenliği olmaz

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Babulmendep’in de tehdit unsuru olarak sahaya sürülmesini değerlendiren Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, mevcut tablonun Türkiye’nin stratejik değerini artırdığını ve enerji güvenliğinin sigortası haline getirdiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla oluşan tahıl krizini tahıl koridoruyla çözerek dünyayı açlıktan kurtaran Türkiye şimdi de Hürmüz kriziyle kurtarıcı olacak. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin ümitler şimdilik suya düşerken, Yemen’deki Husilerin İsrail’e yönelik füze saldırılarına devam etme kararlılığı göstermesi, gözleri bölgenin stratejik su yollarına çevrildi. Hürmüz Boğazı ile Babülmendep’in aynı anda devre dışı kalmasının dünya ekonomisi için tam bir yıkım anlamına geleceğini ortaya koyuyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİNİN SİGORTASI

Konuyu Akit’e değerlendiren Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, şunları söyledi: “Hürmüz Boğazı dünya petrol akışının %20 gibi çok önemli bir bölümünü taşımaktadır. Babülmendep ise Süveyş bağlantısı üzerinden Avrupa-Asya ticaretinin %40’ını kontrol eden en kritik kapılarından biridir. Buralardaki istikrarsızlık enerji ithalatçısı ülkeleri zor durumda bırakacak. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece piyasaları değil, ABD iç siyaseti ve kamuoyu üzerinde de baskı oluşturmaktadır. Her kriz aynı zamanda yeni jeopolitik fırsatlar doğurur. Mevcut tablo, Türkiye’nin stratejik değerini artırmaktadır. Çünkü daralan ve riskli hale gelen deniz yollarına karşı Türkiye merkezli alternatifler daha görünür hale gelmektedir. Türkiye’nin jeopolitik önemi bu krizle birlikte alternatif koridorlarla yükselmektedir. Sonuç olarak, Hürmüz ve Babülmendep’teki kriz, dünyayı ekonomik sıkışmaya iterken, Türkiye’yi ise jeopolitik ve jeoekonomik bakımdan daha merkezi bir ülke haline getirmektedir. Türkiye, doğu ile batı arasındaki en güvenli, en kısa ve en sürdürülebilir kara ve deniz geçiş hattının merkezinde yer almaktadır.”

 

“KALKINMA YOLU PROJESİ”

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener de Kalkınma Yolu Projesi’ne dikkati çekerek, şunları dile getirdi: “Amerikan halkı akaryakıt fiyatlarındaki artıştan doğrudan doğruya yönetimi sorumlu tutar ve cezalandırır. Böyle bir durumda tek çare, Basra’daki limandan başlayarak Irak’ı güneyden kuzeye kat edip, Türkiye’ye ulaşan Kalkınma Yolu Projesi’nin tek alternatif haline geleceğini, bunun da Türkiye’nin stratejik önemini daha da artıracağını söyleyebiliriz. Suudi Arabistan bir şekilde doğu-batı petrol hattıyla petrolünü Kızıldeniz’e çıkarabilir. Ancak Babülmendep’in kapanmasıyla o da sıkıntıya düşer. Genel anlamda baktığımızda her halükarda Irak’ın Kalkınma Yolu Projesi’ni hızlandırarak Hürmüz Boğazı’nda İran’a geçiş ücreti vermekten kurtulması gerekir. Eğer Hürmüz Boğazı’nda kriz uzarsa, bu başta Irak olmak üzere bölge ülkelerinin hem ekonomik hem siyasi olarak krize girmesine neden olur. Özellikle böyle bir kriz Irak’ta yeniden terörün hortlamasına neden olur. Türkiye’nin yine stratejik konumu ve geçiş avantajlarıyla kurtarıcı olacağını söyleyebiliriz.”

