Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayda bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi. Öğrencilerin kurtulmak için camdan atladıkları belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İNTİHAR ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

Vali olay yerinde

Şanlıurfa Valiliği de harekete geçti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın, durumu bizzat koordine etmek, yetkililerden bilgi almak ve olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Siverek ilçesine doğru yola çıktığı bildirildi.

Vali Şıldak: Saldırgan eski öğrenci

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Vali Şıldak, "Saldırgan 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi. Olayda çoğu öğrenci olmak üzere 16 kişi yaralandı." dedi.