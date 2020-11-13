  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeşilyurt Belediyesi'nden Küçükçekmece Belediyesi'ne 'Hilal Park'lı gönderme
Gündem

Yeşilyurt Belediyesi'nden Küçükçekmece Belediyesi'ne 'Hilal Park'lı gönderme

Küçükçekmece Belediyesi'nin tepki toplayan Atatürk Parkı'ndaki PKK paçavrasına benzeyen görsellerine karşı Malatya Yeşilyurt Belediyesi 'hilal'in bulunduğu park görseliyle kapak gibi göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:44:00 -
Yeşilyurt Belediyesi'nden Küçükçekmece Belediyesi'ne 'Hilal Park'lı gönderme

İstanbul Küçükçekmece’de Atatürk Parkı’nda yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görselin ortaya çıkmasının ardından Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından sosyal medyada Hilal Park'ta yer alan 15 Temmuz Milli İrade Anıtı'nın yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden PKK sembollü görseller 

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçede bulunan Atatürk Parkı'nda terör örgütünün kullandığı sembolün tabana yansıtıldığının ortaya çıkması ile İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.'yi görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Yaşanan olaya en anlamlı tepki ise Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından geldi.

Yeşilyurt Belediyesi'nden gönderme

Yeşilyurt Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir tarafta Küçükçekmece’de yer alan parkın görseli diğer tarafta ise Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan Hilal Park'ın görseli yer aldı.

15 Temmuz Milli İrade Anıtı'nın yer aldığı görsel ile Küçükçekmece Belediyesine gönderme yapan Yeşilyurt Belediyesinin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma
Gündem

İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama "(Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay