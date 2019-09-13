0553 313 94 23

Yeşilyurt Belediyesi’nden Aşure ikramı

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:56
Yeşilyurt Belediyesi’nden Aşure ikramı

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Vatandaşlara kendi eliyle aşure dağıtan Başkan Çınar, “Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir” dedi.


Özalper mahallesindeki Rabia Parkı içerisinde sosyal, sanatsal, kültür, eğitim ve sportif kurslara ev sahipliği yapan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde, bu sefer farklı bir etkinlikle çok sayıda vatandaşı bir araya geldi. Muharrem Ayı dolayısıyla gerçekleşen aşure ikramı programına mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde ki etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlarla selamlaşıp ‘hal hatır’ ettikten sonra kazanların başına geçerek kendi elleriyle aşure dağıttı.


Muharrem ayının önemine ve güzelliğine değinerek birlik, beraberlik ve sevgi mesajları veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan,paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi bolluk ve bereketin simgesi Aşure geleneğini Yeşilyurt’ta devam ettirmekteyiz. Dinimizden ve inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına vatandaşımızla bir araya gelmenin huzuru içerisindeyiz. İnşallah bu mübarek günler ülkemizin, milletimizin, İslam Âleminin ve mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olur. Rabia Parkımız içerisinde hizmet veren Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde hemşerilerimizle aşure yemenin, sohbet etmenin ve paylaşmanın hazzını yaşamaktayız. Muharrem ayının ülkemizde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğimize katkı sağlamasını yüce Allah’tan niyaz ederken, yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler, aşuredeki malzemeler gibi bir araya gelip tek yumruk olduğumuz sürece şehrimiz ve ülkemizde huzur içerisinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Aşurenin güzelliği huzur, barış, bereket olsun inşallah.Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Muharrem ayını yürekten kutluyorum. Etkinliğimize katılan, emeği ve katkısı geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:56
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    1. AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    2. Perakendecilerden bankalara kredi..
    3. Londra Borsası 32 milyar sterlinlik..
    4. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme..
    5. Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında..
    6. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    7. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    8. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    9. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    10. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    11. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    12. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    13. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    14. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    15. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    16. İBB'de işten çıkarmalar
    17. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    18. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    19. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    20. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    21. Virajı alamayan otomobil takla attı
    22. Google özgün haberleri ön plana..
    23. Huzurevinde kermes coşkusu
    24. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    25. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    26. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    27. "Hurda araç teşviğindeki ÖTV..
    28. Diyarbakır’da HDP’li başkan gözaltına..
    29. Davutoğlu'nun istifası sonrası AK..
    30. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!