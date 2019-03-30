0553 313 94 23

Yeşillenen fındık dallarının üzerine yağan kar ve soğuk hava üreticiyi tedirgin ediyor

Fındık üreticileri son 5 yıldır çeşitli hastalıklar ve zararlı böcekler ile uğraşırken, bir yandan da Mart ayında yağan kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 08:30
Yeşillenen fındık dallarının üzerine yağan kar ve soğuk hava üreticiyi tedirgin ediyor

Fındık üreticileri son 5 yıldır çeşitli hastalıklar ve zararlı böcekler ile uğraşırken, bir yandan da Mart ayında yağan kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.


Son yıllarda hastalık ve zararlı böcekler nedeniyle ciddi rekolte kayıpları yaşanırken, 2019 sezonu öncesi yeşillenerek yaprak açan fındığın üzerine yağan Mart karı ve soğuk hava üreticiyi tedirgin ediyor. Bazı fındık üreticileri dona karşı fındık bahçelerinde ateş yakarken, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun merkeze bağlı 600 rakımlı Taşhan Köyüne çıkarak kar yağışı altında incelemelerde bulundu.


Karan, iki gündür 650-700 rakımlı köylere kar yağdığını belirterek “Geçtiğimiz hafta da sıkıntılı bir dönem geçirmiştik. Bu hafta hava şartları düzelir diye beklerken iki gündür bölgemizde 700 rakımın üzerinde görüldüğü gibi kar yağışı devam ediyor. Şuan için hava sıcaklığı eksi 1 derecede ama eksi 3’leri göreceğini düşünüyoruz” dedi.


"Mart ayı, dert ayı derdik" diyen Karan, "Gerçekten de bizim için bir dert oldu. Elimiz yüreğimizde. Çünkü fındık ürününü bir yıl bekliyorsun hazır etmek için ve bu beklentiniz boşa gidecek diye endişe taşıyoruz. İnşallah havada bir yumuşama olur, ayaza çekmez ürünümüze bir sıkıntı olmaz. Şu anda hava şartları çok kötü buna insanoğlu olarak yapacağımız çok bir şey yok ama inşallah hayırlısıyla ürünümüzü kurtarırız diye düşünüyoruz” diye konuştu.


Olası bir zirai don olayı sonrası için rekoltenin düşebileceğini ve bununda fiyatları etkileyeceğini kaydeden Karan, üretici için zor bir süreç olduğunu söyledi. Sigorta dönemi geçtiğini anımsatan Karan, “Artık samandı, lastik yakmaktı tabi bunlar sadece söylemde kalan uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Bunları söylüyoruz ama gerçekçiliği yok diye düşünüyorum. Çiftçinin sigorta dışında yapacak bir şeyi yok” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 08:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (ÖZEL) Bahçelievler’de okul çıkışı 2 lise öğrenci bıçaklandı
    1. (ÖZEL) Bahçelievler’de okul çıkışı 2..
    2. GÜNDEM / 30 Mart 2019
    3. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! O..
    4. Fuhuş bahanesiyle şantajdan yakalandı,..
    5. İranlı turistler bu yıl üzdü
    6. (ÖZEL) Taksinin kapısını aniden açan..
    7. Arısoy, Zeytinburnu’nda adım atılmadık..
    8. Avcılarlı gençler, "Gece Yolcuları"..
    9. 'İsrail karşıtlığı antisemitizm..
    10. Tek bacağı yoktu ve alkollüydü...
    11. Başkan adayı Uysal: “Büyükçekmece’nin..
    12. TSK'den "Pençe" harekatı
    13. Hanımların işine yarayacak 2019..
    14. PKK'ya 'Pençe' operasyonu
    15. Sinametek’te bu ay “Rus Hazine..
    16. MSB:"Pençe Operasyon Planı..
    17. Bir mahalle, 56 seçmen ve 7 muhtar..
    18. Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen..
    19. Yeşillenen fındık dallarının üzerine..
    20. 'Erdoğan'ın selamını aldığım için..
    21. Nerede oy kullanacağım?
    22. Mardin’de hekimlerin köpeğe katarkt..
    23. ADÜ’de “Büyüklere Masallar” etkinliği..
    24. Kandil’den Millet İttifakı'na son gün..
    25. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde..
    26. Mehmed Şevket Eygi sağlık durumu nasıl?
    27. Maduro taraftarları harekete geçiyor
    28. Şaşırtan rakam! Böyle bir şey görülmedi
    29. İstanbul’da dev terör operasyonu!
    30. Tek bacağı olmayan sürücü kaza yaptı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'