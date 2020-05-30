Yeşilköy Acil Durum Hastanesi belgeseli ekranlara geliyor

TRT, hafta sonu evde kalanlar için belgesel şöleni hazırladı. Doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak amacıyla 184 bin m2 alan üzerine temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yapım hikayesi, hastanenin açılış günü olan 31 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek. TRT’nin ses getiren bir diğer yapımı Küresel Tehdit Covid-19 belgeseli ise yeni bölümüyle hafta sonu izleyiciyle buluşacak.

Hastanenin yapım hikayesi bilinmeyen yönleriyle TRT Belgesel’de

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen hastanenin temelinden açılışına yapımı 45 gün planlanan ve tüm bu aşamalarını gece gündüz kayıt altına alan TRT Belgesel, çekimlerde 3 aktüel, 3 aksiyon ve 1 hava kamerası kullandı. 184 bin m2 alan üzerine kurulan hastanenin bilinmeyen özellikleri, tüm aşamaları, özel röportaj ve görüntüleri 31 Mayıs Pazar saat 21.00’de ilk kez TRT Belgesel’de ekrana gelecek.

“Küresel Tehdit Covid-19”un yeni bölümü yine ses getirecek

TRT Belgesel’in ekrana getirdiği bir diğer belgesel Küresel Tehdit Covid-19 yeni bölümünde salgınla ilgili çok çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkaracak. Hayatımızı tehdit eden bir virüsün, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olduğunu anlatan Küresel Tehdit Covid-19’un bu bölümünde izolasyon dışında hiçbir kaçış olmadığı bir kez daha anlaşılacak. Amerika’daki salgının bilinmeyen yönleri ile tüm gerçekleri 6’ıncı bölümünde konu edinen Küresel Tehdit Covid-19 belgeseli 30 Mayıs Cumartesi saat 12.35’te TRT Belgesel’de izleyiciyle buluşacak.