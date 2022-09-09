Yeşilçam'ın sevimli çocuğu Hüdaverdi herkesi şok etti! Vay be

Yeşilçam'ın çocuk yıldızları arasında olan ve bir döneme damga vuran, Hüdaverdi Pırtık karakterine can veren Önder Tekin 52 yıl sonra ortaya çıktı. Sahnelerden elini eteğini çeken, şimdilerde sakin bir hayat süren ve emekli olan Tekin'i tanımak neredeyse imkansız. İşte Yeşilçam'ın Hüdaverdi Pırtık'ının 52 yıllık değişimi ve son hali.

Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si 1971 yılında izleyici karşısına geçmişti. Yeşilçam'da oynayan çocuk yıldızlardan biri olan konuşması ve gözlükleri ile hafızalara kazınan Hüdaverdi Pırtık yani gerçek ismiyle Önder Tekin tam 52 yıl sonra ortaya çıktı.

Son halini gören vay be bu o mu dedi

Önder Tekin; başrollerinde Haldun Dormen, Ercan Yazgan, İhsan Yüce gibi oyuncuların yer aldığı filmde canlandırdığı Hüdaverdi tiplemesiyle adından söz ettirdi. Şimdilerde 57 yaşında olan ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimini görenler çok şaşırdı.

Bizimkiler'in hikayesini beyaz perdeye taşıyan Hüdaverdi Pırtık filmi ile hafızalara kazınan Tekin'in saçlarına aklar düştü. Hakkında pek bilgi olmasa da çoğu insan onu hala Hüdaverdi olarak biliyor. Geçmişine dair sadece Yeşilçam'da oynadığı film çıkarken, afacan oyuncu 52 yıl sonra ortaya çıktı.

O dönemler 5 yaşında olan Tekin şimdiler de emekliliğinin tadını çıkarıyor. İşte görünce tanımakta zorluk çekeceğiniz Hüdaverdi Pırtık.

Mahallenin aman vermeyen afacan çocuğuydu

Ünlü günlük komik bant karikatürü Bizimkiler’in hikayesini anlatan Hüdaverdi-Pırtık filmi, o döneme damga vurmuştu. Filmde, İstanbul'un bir kenar mahallesindeki neşeli insanların arasında yaşamaya başlayan dilenci Pırtık'ın ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceraları konu alındı. 5 yaşında sinemaya adım atan ünlü isim, Ezilenler filminin ardından oyunculuğa devam etmedi.

Endüstri meslek lisesinde eğitim alan Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si teknisyen olarak görev aldı.

Ezilenler filminde de rol alan Tekin, memleketi Gaziantep'te çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalıştı.

Şimdilerde 56 yaşında olan Yeşilçam'ın Hüdaverdi'sinin saçlarına aklar düştü.