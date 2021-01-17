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Medya Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Medya

Yeşilçam oyuncusu vefat etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:22:00 -
Yeşilçam oyuncusu vefat etti

87 yaşında hayata veda eden Ekrem Gökkaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar birçok filmde yer almıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ekrem Gökkaya'dan kötü haber geldi. Kanser tedavisi gören Ekrem Gökkaya, hayatını kaybetti.

Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra eşinin memleketi Bartın'a yerleşmişti. 87 yaşındaki oyuncu, dört gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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Yorumlar

Erol

.. Kemalist 
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