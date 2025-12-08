  • İSTANBUL
Yeşilburç yolunda büyük dönüşüm başladı
Yerel

Yeşilburç yolunda büyük dönüşüm başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeşilburç yolunda büyük dönüşüm başladı

Niğde İl Özel İdaresi, Niğde'denin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan ve tarihi ve kültürel değerlerin en Bulgaristan ve Selanik göçmenlerinin köyü olarak bilinen Yeşilburç yolunda kapsamlı yenileme çalışmalarını başlattıldı.

Bir haftadır devam eden çalışmalar kapsamında yolun çehresi baştan aşağı değişiyor.

"40 METRE GENİŞLİK,1.250 METRE UZUNLUK"

Proje; 40 metre genişliğinde ve 1.250 metre uzunluğunda modern bir yol yapılmasını öngörüyor. Yenilenen güzergâh, sadece araç ulaşımıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda bölge halkının sosyal yaşamını da destekleyecek nitelikte planlandığı bilgisi verildi.

Bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve çeşitli sosyal kullanım alanlarını içerecek şekilde tasarlanıyor. Böylece Yeşilburç bölgesine hem ulaşım hem de yaşam kalitesini artıran modern bir dokunuş yapılmış olacak.

 

"KİLİSE CAMİSİNDEN ODTÜ KAVŞAĞINA UZANAN GÜZERGÂH"...

Yenileme çalışmalarının, Yeşilburç Kilise Camisi önünden başlayarak ODTÜ kavşağına kadar uzanacağı bildirildi.

Çalışmalar, gece gündüz devam ediyor, tamamlandığında bölge, hem Turizmi, hem de şehir içi ulaşım açısından daha güvenli hâle gelecek hem de estetik bir görünüme kavuşacak.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna

