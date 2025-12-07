“MOSSAD bağlantılı monarşist hücre” çökertildi! Silahları tatlı kutularında gizlemişler

  • İSTANBUL
Gündem

İran İstihbarat Bakanlığı, cuma akşamı yaptığı açıklamada, “monarşist akıma bağlı ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı” olduğunu belirttiği bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlık, son “12 günlük savaş” sırasında işgal rejimi yaşanan gerilim boyunca hücrenin hareketlerinin izlendiğini ve karmaşık, hassas bir operasyonla çok sayıda üyenin gözaltına alındığını açıkladı.

 

Birçok şehirde saldırı planı

Bakanlığın açıklamasına göre, hücre Avrupa’dan yönetiliyordu ve İran’ın çeşitli şehirlerinde sabotaj eylemleri ile silahlı saldırılar düzenlemeyi planlıyordu. Planda, polis merkezleri, Besic (Devrim Muhafızları’na bağlı gönüllü milis) noktaları ve hassas güvenlik tesisleri hedef alındı.

 

Silahlar şeker kutularında saklanmış

Bakanlık, grubun İran’ın batı sınırlarından silah kaçırmak için “alışılmadık yöntemler” kullandığını belirterek, silah parçalarının, tatlı ambalajlarına gizlenerek İsfahan’a taşındığını aktardı.

 

Açıklamada, hücrenin kilit ismi olarak tanımlanan “Sam Radbur”un yıllardır Avrupa’da yaşadığı, sosyal medya üzerinden silah kullanımı ve kaos yaratma taktikleri anlattığı ifade edildi. İlk ifadelerde Radbur’un, “eski monarşi yanlısı çevrelerle” bağlantılı olduğu ve operasyonel talimatlarını MOSSAD unsurlarından aldığı belirtildi.

 

Metro hatları ve Tahran mahalleleri izlenmiş

Bakanlık, hücre üyelerinden birinin Tahran’daki metro istasyonları ve bazı semtlerin ayrıntılı fotoğraflarını çekerek olası bombalı saldırılar için keşif yaptığını açıkladı. Güvenlik güçleri, hücre harekete geçmeden bir kısım silah ve ekipmanı ele geçirdi.

İran İstihbarat Bakanlığı, gözaltındaki tüm kişilerin sorgulandığını ve yargı süreci tamamlandıktan sonra daha fazla bilginin paylaşılacağını bildirdi.

