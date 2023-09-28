Yeşilay’dan, üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeni eğitim öğretim yılının ilk eğitimi, 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da bulunan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Başkent Yurtlarında gerçekleştirildi.

TBM Akran Uygulayıcı Eğitimleri, dayanışmadaki sürekliliğin sağlanmasını, gençlerin Yeşilay’ın mücadele ettiği alanlarda görev almalarını ve bağımlılık konusunda bilinçli bir duruş sergilemesini amaçlıyor. 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen TBM Akran Uygulayıcı Eğitimi’ne Anadolu’nun farklı bölgelerinde, farklı branşlarda üniversite okuyan, Genç Yeşilay Kulübü üyesi 201 öğrenci katıldı.

Eğitmenlerin Yeşilay Genel Merkez çalışanları ve gönüllülerden oluştuğu eğitimde; Yeşilay’ın Önleme Çalışmaları ve TBM, STK’da Gönüllü Olmak, Gelişen Dünyada Bağımlılıklar, Sağlıklı Yaşamın Temelleri, Alkol ve Madde Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı, Genç Yetişkin Eğitim İçerikleri Uygulamaları, Etkili Sunum Teknikleri, Bağımlılık Atölyesi, Akran Arabuluculuğu ve Savunuculuk gibi konu başlıkları işlendi.

“Gençlerimizin farkındalıklarını artıracağız”

Eğitimin açılışına katılan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu konuşmasında, “Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede en önemli hedef kitlemiz gençlerdir. Gençlerimizi, bağımlılıklardan korumak için bilgi ve beceri kazandırmanın yanında, onları toplumsal sorumluluk projelerine dahil etmek istiyoruz. Bu eğitimle hem gençlerimizin bağımlılık konusunda farkındalıklarını arttıracağız hem de onları akranlarına eğitim verebilecek uygulayıcılar haline getireceğiz” dedi.

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“Bağımlılıklardan uzak durmak için sağlıklı yaşam tarzını benimseyin”

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil TBM Akran Uygulayıcı Eğitimi’nin kapanış programına katıldı. Konuşmasında, bağımlılıklardan uzak durmak için sağlıklı yaşam tarzının önemine vurgu yapan Büyükhelvacıgil, “Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllülerimiz; kendi üniversitelerinde gerçekleştirecekleri eğitimlerle, akranları arasında bağımlılıklar ve sağlıklı yaşamla ilgili farkındalıkların artmasında katkıda bulunacaklar” dedi.

Eğitimi tamamlayan öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi üniversitelerinde paylaşacaklar. TBM Akran Uygulayıcılarının, Yeşilay’ın desteğiyle kendi akran gruplarında eğitim faaliyetleri kapsamında 350 akranına eğitim vermesi planlanırken, en az 70.350 genç TBM Akran Eğitimi alacak. Akran eğitiminin yaratacağı sosyal etki ve toplumsal fayda aracılığı ile gençler arasında sağlıklı yaşam kültürü yaygınlaştırılacak.