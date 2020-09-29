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Aktüel Yeşilay'dan Dünya Kalp Günü'nde "sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşama" davet
Aktüel

Yeşilay'dan Dünya Kalp Günü'nde "sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşama" davet

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: - "Sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalıkları riski yarıya iniyor. Dünya Kalp Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya ve sağlıklarını geri kazanmaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:44:03 -
Yeşilay'dan Dünya Kalp Günü'nde "sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşama" davet

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalıkları riskinin yarıya indiğini belirterek, Dünya Kalp Günü'nde herkesi sigarayı bırakmaya ve sağlıklarını geri kazanmaya davet etti.

Öztürk, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımının koroner kalp hastalıklarına neden olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, koroner kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerin yüzde 20'sinin de tütün tüketiminden kaynaklandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Üstelik ara sıra sigara içmek ya da pasif içicilik de kalp hastalığı riskini artırıyor. Ancak, riski kontrol altına almak ve doğru alışkanlıklarla sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. Sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde kalp hastalıkları riski yarıya iniyor. Yeşilay olarak biz de bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve iyi bir yaşam için 100 yıldır çalışmalarımıza devam ediyor; bağımlılıklardan kurtulma noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları desteği onlara sağlıyoruz. Dünya Kalp Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya ve sağlıklarını geri kazanmaya davet ediyoruz."

- "Sigarayı bırakarak hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyun"

Bağımlılıkların fiziksel sağlığı ciddi anlamda bozduğuna, bağışıklığı zayıflattığına ve her türlü hastalık için riski artırdığına işaret eden Öztürk, "(Sigarayı bırakmanın tam zamanı) Kampanyamızda da dikkat çektiğimiz gibi sigara kullananlar, koronavirüse karşı 14 kat daha fazla risk altında bulunuyor. Zira koronavirüs, akciğerleri hedef alarak hastaların solunum fonksiyonlarında ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü de kalp hastalıkları ve yüksek tansiyonun, koronavirüs kaynaklı ölüm riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. Bu uyarılara kulak vermek ve sigarayı bırakmak hem kişinin kendisi hem de çevresi için önem taşıyor. Sigarayı bırakan her insan, hem ailesinin hem de sevdiklerinin pasif içicilikten etkilenmesinin de önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Sigarayı bırakmak isteyenlerden YEDAM'a 13 bine yakın başvuru

Prof. Dr. Öztürk, bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosuyla Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılık ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını anlattı.

Sigarayı bırakmaya yönelik bir destek almaya ihtiyaç duyan vatandaşlara "444 79 75" Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağladıklarını belirten Öztürk, "İlk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana tütün bağımlılığı ile ilgili YEDAM’a 13 bine yakın arama geldi. Koronavirüsten sonra tütün özelinde gelen aramalar 7 kat arttı." ifadelerini kullandı.

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