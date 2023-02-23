Yeşilay’dan depremden etkilenen ebeveyn ve çocuklara kriz rehberi

Yeşilay, ülkemizde yaşanan büyük afetin yaralarını sarmak için gayretlerini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler ile Manchester Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi”, Yeşilay’ın iş birliği kapsamında uzmanlarla incelendi, düzenlendi ve Türkçeye çevrilerek depremden etkilenen insanların hizmetine sunuldu. Bu kapsamda, depremin çocuklar üzerindeki etkilerinin giderilmesi hedefleniyor.

Yeşilay’ın internet sitesinde yer alan “Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi”, depremden etkilenen ebeveynleri içerisinde bulundukları duygularla yüzleştirerek işe başlıyor. Ebeveynleri önce kendilerine yardım etmeye davet eden rehber, sunduğu seçeneklerle onları sürecin üstesinden gelebilmek için harekete geçiriyor. Bunu yaparken de çocuklarıyla empati kurmalarına olanak sağlıyor.

Çocukların dayanıklılığı nasıl artırılır?

“Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi” ilk etapta güvenliğin öncelikte olduğunu hatırlatarak, çocukların kendini rahat hissedeceği alanlar oluşturulması gerektiğini belirtiyor. Yeşilay iş birliği ile oluşturulan rehbere göre, bu zor süreçte çocuklarla kaliteli zaman geçirmek, onların etrafına güvenli duvar örülmesini hızlandırıyor. Bu noktada ailelere “Çocuklarınıza dokunmak ve sarılmaktan hatta onu ne kadar çok sevdiğinizi söylemekten uzak durmayın!” uyarısında bulunuluyor. Çocukları takdir etmek için fırsat oluşturmanın da onların dayanıklılığını artıran en önemli aşama olduğu vurgulanıyor.

Ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde rehber

Anlaşılır bir dille okuyucuya sunulan “Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi” çocuklarla geçirilen kaliteli zamanın onları endişelerden arındıracağına dikkat çekerek, ebeveynlere yol gösterici özellik taşıyor. Ebeveynlerin, çocukların iyi davranışlarda bulunmalarına yönelik yapabileceklerini maddeler halinde sunuyor. Çocuklarda kavga ve saldırganlık duygularının afetin olağan yansıması olabileceğini hatırlatarak, bu tür olumsuzluklarla baş etmenin yöntemlerini sıralıyor. Ayrıca, korku ve endişe gibi duyguların bir getirisi olan uyku bozukluklarıyla baş etmenin formüllerini verirken rahatlama teknikleri de sunuyor. Hayatın rutinlerini sürdürme konusunda yaşanan imkânsızlıkların aşılması açısından da ebeveynler için bir başucu kitapçığı niteliği taşıyor.

Ergenlik dönemindeki çocuklar için ayrı bir bölüm

Ailelere depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmeye ve gidermeye yönelik strateji ve ipuçları sunan “Kriz Durumlarında Çocuklarımıza Yardım Rehberi”nde ergenlik dönemindeki çocukların bakımı ile ilgili ayrı bir bölüm de bulunuyor.