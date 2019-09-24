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Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek: Sigara ile mücadelede temel amacımız ülkemizin yarınlarını korumak

"Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara ile mücadele kapsamındaki kararlılığına destek vererek, " "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklarla mücadeleye katkı sağlayacak her düzenlemeye sıcak bakıyoruz." dedi ve ekledi: " 'Sigara ve benzeri bağımlılıklarla mücadeledeki temel amacımız ülkemizin bugünü ve yarınını kurtarmaktır.'

24 Eylül 2019 Salı 23:43
Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek: Sigara ile mücadelede temel amacımız ülkemizin yarınlarını korumak

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklarla mücadeleye katkı sağlayacak her düzenlemeye sıcak bakıyoruz." diyen Başkan Öztürk, 'Bağımlılıkların özellikle de sigara bağımlılığının toplumumuza her yönden bedeli çok fazla. Hem bugünlerimizi hem yarınlarımızı bizden alıyor. Sadece bir rakam ile somutlaştırayım. Her yıl yüz bin vatandaşımızı sigara sebebiyle kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Sigara ile mücadelede temel amaç ülkemizin bugünü ve yarınını kurtarmaktır' 

 Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şunları söyledi:

"Sigaradan dolayı büyük bir savaşta gibi kayıplar söz konusu ki biz sigaraya karşı mücadelemizi işte tam da bu sebepten dolayı; ülkemizi, insanımızı, bugünümüzü ve yarınlarımızı korumaya çalıştığımız bir savaş gibi görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda mücadelemize destek verecek ve insanlarımızın bağımlılıklardan kurtulmasına yardımcı olacak her türlü düzenleme bizim için çok kıymetlidir."

'Bağımlılıkla mücadelede erişilebilirliğin önlenmesi çok önemli'

"Bu düzenleme ile ilgili de bildiğimiz çok net bir bilgi var. Bağımlılıkla mücadelede erişilebilirliği azaltmak oldukça etkili oluyor. Bu anlamda uzun saatlerini arabada ve trafikte geçiren çok sayıda insanımız için böyle bir düzenleme erişilebilirliği azaltması anlamında oldukça faydalı olacaktır. Bunun ötesinde söz konusu düzenleme özellikle pasif içici olmak zorunda kaldığı için zarar gören insanlarımızı da ciddi anlamda koruyacaktır."

'İnsanımızın bilinci arttıkça endüstri yeni formüller üretiyor: Elektronik Sigara

Sigara bağımlılığına yönelik başka ne tür önleyici adımlar atılmalı?

"Sigara konusunda şu an en sıcak konuların başında elektronik sigara meselesi geliyor. Sigara konusunda insanımızın bilinci arttıkça ve sigaraya yönelik talep ve bağımlılık azaldıkça endüstri yeni formüller, yeni yollar, yeni isimler buluyor. Elektronik sigara da bunlardan bir tanesi ve biz elektronik sigara gündeme gelir gelmez konuyla ilgili görüşümüzü halkımızla paylaştık. Elektronik sigara zararları ve bağımlılığı körükleyici nitelikleri açısından geleneksel sigaradan farksızdır.  Hatta yıkıcı etkilerin daha hızlı ilerlediği konusunda araştırmalar da mevcut. Her ne kadar aksi pazarlansa da konuyla ilgili bilimsel çalışmalar elektronik sigaranın zararlarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu konuda bilimsel veriler ışığında Yeşilay olarak bizler halkımızı bilgilendirmeye ve konuyla ilgili farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz." 

'Yasalarımız elektronik sigarayı da tütün ürünü olarak kabul ediyor'

"Elektronik sigara 4207 Sayılı Kanun gereği ülkemizde tütün ürünü olarak kabul edilmektedir ve tütün ürünlerin tabi olduğu bütün kısıtlamalar elektronik sigara için de geçerlidir. Hem farkındalık kampanyaları hem de mevcut düzenlemeler sayesinde elektronik sigara konusunda ülkemizin diğer çok sayıda ülkeye kıyasla iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak mücadele ve farkındalık çalışmalarını devam ettiriyoruz ki özellikle gençleri hedef alan bu halk sağlığı problemi ülkemizde yayılmasın, yer etmesin, zarar vermesin. 

Sigara konusunda bir diğer önemli konu paketlerle ilgili yeni düzenlemelerdir. Çok sayıda ülkede başarı ile uygulanan sigara paketlerinin çekiciliğini ve yanıltıcı özelliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni düzenlemenin kısa zamanda ülkemizde de olumlu neticeler vereceğini düşünüyoruz."

'Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde sigara bağımlılarına kurtulabilmeleri için ücretsiz hizmet veriyoruz'

"Son olarak sigaradan dolayı hem sağlığından hem de kazancından ciddi bedeller ödeyen insanlarımız her geçen gün sayıları artan şekilde bağımlılıklarından kurtulmak istiyorlar. Halihazırda ülkemizin 36 farklı noktasında Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle sigara bağımlılıklarından kurtulmak isteyen insanlarımıza psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız ücretsiz ve bütüncül destek hizmeti sunuyorlar. Yine yarınlarımız çocuklarımız ve gençlerimiz sigara bağımlılığı ile ilgili gerçekleri, tehlikeleri ve tehditleri bilsinler ve sigaraya başlamasınlar diye geliştirdiğimiz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimimiz bütün okullarda başarıyla uygulanıyor. Sigaraya bir şekilde başlayan çocuklarımız ve gençlerimizin yol yakınken dönebilmeleri için geliştirdiğimiz Okulda Bağımlılığa Müdahale programımız da bu sene uygulanmaya başlayacak. Son olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin başta sigara olmak üzere bütün bağımlılıklara karşı kendilerini koruyabilecek güce sahip olmalarına yardımcı olacak Yaşam Becerileri Eğitim Programımız da uzun bir emeğin ardından bitti ve yakında uygulanmaya başlayacak. Sonuç olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıklara karşı bir asra yakın zamandır büyük ve çok yönlü olarak mücadele veriyoruz. Bu konuda hem devletimizin hem insanımızın büyük destekleriyle çok yol katettik. Ancak son bağımlı insanımız da bağımsız olana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 23:43
  1. Ankara
  2. Sigara bağımlılığı
  3. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk
  4. Mücahit Öztürk
  5. Yeşilay

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    AKP geldiğinden beri sigaraya ve uyuşturucuya başlama yaşı düştü. Zamlar yüzünden kaçak sigara piyasaya çok fazla yayıldı ve küçük çocuklara daha kolay ulaşmaya başladı. Durum AKPden öncesinden daha da kötü.

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