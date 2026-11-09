Yeşil yaşamın adresi Başakşehir

Başakşehir, 14 milyon metrekareye ulaşan yeşil alanı, kişi başına düşen 28 metrekare aktif yeşil alanı ve 1 milyon 600 bini aşan ağaç ve süs bitkisi varlığıyla İstanbul’un yeşil dokusuyla öne çıkan ilçeleri arasında yer alıyor. Parklar, millet bahçeleri ve spor alanlarının yanı sıra sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla da sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendiriyor.

İlçede yürütülen çalışmalar, şehirleşme ile doğa arasındaki dengeyi korumayı, yeşil alanları artırmayı ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kişi başına 28 metrekare yeşil alan

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kişi başına 10 metrekare aktif yeşil alan öngörülürken, Başakşehir’de bu rakam 28 metrekareye ulaşıyor. İlçedeki toplam yeşil alan yaklaşık 14 milyon metrekareyi buluyor. Ağaç, çalı, mevsimlik ve çok yıllık çiçekli bitkiler ile yer örtücü türlerden oluşan 1 milyon 600 bini aşkın bitki varlığı, bu yeşil dokunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Parklarda düzenli bakım, budama, sulama, gübreleme ve çim biçimi çalışmaları yürütülürken, yeni bitkilendirme ve çevre düzenlemeleriyle yeşil alanların geliştirilmesi sağlanıyor.

Başakşehir’de 2026 itibarıyla 137 park bulunuyor. Başakşehir, Kayaşehir, Ayazma, Altınşehir, Çam ve Sakura, Güvercintepe millet bahçeleri ile Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet gibi 8 büyük doğa ve yaşam alanı; yürüyüş, spor, piknik ve çocuk oyunları için farklı imkânlar sunuyor. Yapımında sona yaklaşılan Güvercintepe Millet Bahçesi de tamamlandığında ilçenin yeşil alan ağına katılacak. Bu alanlar, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Yeşil alanlar aktif yaşamı da destekliyor. Belediye sorumluluğundaki park ve yeşil alanlarda 336 açık hava spor ve oyun ekipmanı bulunurken, ilçedeki 93 futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahası spora imkân sağlıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness noktaları ve çocuk oyun alanları ise parkları her yaştan vatandaşın ortak yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Yeşili korumanın diğer adı: Sıfır atık

Başakşehir’in çevre çalışmalarının ikinci ayağını sıfır atık ve geri dönüşüm oluşturuyor. Konutlardan okullara, kamu kurumlarından işletmelere kadar uzanan uygulamalarla atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

İlçenin sıfır atık çalışmalarında önemli bir dönüm noktası, 2019 yılında Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Başakşehir’e Sıfır Atık Güzel Gelecek” kampanyası oldu. Erdoğan, kampanya tanıtımında, “Başakşehir Belediyesinde ‘Sıfır Atık’ projesinin ete kemiğe büründüğünü gördüm.” sözleriyle ilçedeki çalışmalara dikkat çekti.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul’da sıfır atık sistemi kurulan yaklaşık 17 bin kamu kuruluşu arasından ilk Sıfır Atık Belgesi’ni alan belediye oldu. İlçede 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, ambalaj atığı ayrıştırma tesisleri, mobil atık getirme noktaları ve tekstil kumbaralarıyla geri dönüşüm altyapısı geliştirildi. Atık yemeklerden elde edilen organik kompostun parklarda ve organik tarım bahçelerinde kullanılmasıyla da atıkların yeniden toprağa kazandırılması sağlanıyor.

Geri dönüşüm kazandırıyor

Başakşehir’de uygulanan “Atık Nakit” projesi, geri dönüşüme katılan site ve konutların topladığı atıkları ekonomik değere dönüştürüyor. Çevre duyarlılığını somut kazanımla buluşturan proje, 2025 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Geri dönüşüme katkı sağlayan sitelere ortak kullanım alanlarında değerlendirilecek sosyal donatıların kazandırılması da projenin uygulamaları arasında yer alıyor. 2025 yılı çalışmalarında 35 bin 425 tonun üzerinde geri dönüştürülebilir atık toplandığı, bu sayede yüz binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildiği bildirildi. Başakşehir Belediyesi ile Başakşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Başakşehirli Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor” projesiyle çevre bilinci ilkokul çağından itibaren kazandırılıyor. Her hafta farklı bir okulda gerçekleştirilen programlara Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katılıyor. Çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak eserler ve kıyafetler hazırlıyor; sıfır atık sergileri, defileler, sahne gösterileri ve eğlenceli etkinliklerle geri dönüşümün yalnızca anlatıldığı değil, deneyimlenerek öğrenildiği bir eğitim sürecine dâhil oluyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında “Başakşehir’den Dünyaya Geri Dönüşüm” temasıyla sürdürülen proje kapsamında 21 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşıldı. Öğrenciler atık malzemelerden 17 binden fazla eser ortaya koydu. Geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan 1.100 kıyafet defilelerde sergilenirken, yaklaşık 1.200 öğrenciden oluşan korolar sıfır atık temalı şarkılar seslendirdi.

Projenin hedefleri arasında çocukların okulda edindikleri bilgileri ailelerine de aktarması bulunuyor. Böylece öğrencilerin çevre bilincinin yaygınlaşmasında birer “çevre elçisi” olması amaçlanıyor. Proje, 2026 yılında Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık” kategorisinde ödül kazandı. Böylece Başakşehir Belediyesi, 2025’te “Atık Nakit”, 2026’da ise çocuklara yönelik çevre eğitimi projesiyle aynı kategoride iki yıl üst üste ödüllendirildi.

Bilinci geleceğe taşıyan şehir

Başakşehir’de yeşil alanların geliştirilmesi, sıfır atık uygulamaları ve çevre eğitimi aynı sürdürülebilir şehir vizyonunun parçalarını oluşturuyor. Organik atıkların komposta dönüştürülerek parklarda kullanılması, geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden değerlendirilmesi ve çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesi bu yaklaşımı destekliyor.

“Yeşilin Şehri Başakşehir”, sahip olduğu parklar, millet bahçeleri ve bitki varlığının yanı sıra doğal kaynakları korumaya ve çevre duyarlılığını gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.