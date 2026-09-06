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Gündem Yeşil vatana hain tehdit! Kahramanmaraş'ta alevler ekiplerin amansız mücadelesiyle söndürüldü!
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Yeşil vatana hain tehdit! Kahramanmaraş'ta alevler ekiplerin amansız mücadelesiyle söndürüldü!

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Yeşil vatana hain tehdit! Kahramanmaraş'ta alevler ekiplerin amansız mücadelesiyle söndürüldü!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Çakıroğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarın hemen ardından teyakkuza geçen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanı korumak adına adeta zamanla yarışarak bölgeye havadan ve karadan çıkarma yaptı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırsal Çakıroğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 70 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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