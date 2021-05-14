Yeşil Sertifika Sistemi 1 Haziran’da devrede

Söz konusu mevzuat sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelerle şekillendirildi. Buna göre, VEP, piyasa katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak.

Fiyat değişimi korunacak

Bu çerçevede AVM’ler, OSB’ler, sanayiciler gibi büyük tüketiciler, gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek. Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak. Böylece, ilgili işlemlerde gelir öngörülebilirliği de artmış olacak.

Öngörülebilirlik artacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Özellikle VEP ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken piyasanın öngörülebilirliğini artıracağız” dedi. Yılmaz, şunları kaydetti: “EPİAŞ garantör rolü ile piyasaya olan güveni daha da artıracak. YEK-G sistemi ile ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem AB’nin de gündeminde olan karbon sınır vergileri açısından da ihracatçılarımızın elini güçlendirecek. Ayrıca, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar için ilave bir gelir kalemi oluşacak ve yenilenebilir enerjiye yatırım çok daha cazip hale gelecek.”