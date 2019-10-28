Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Dişleri poşete konuldu
Sene başında Galatasaray'dan PSV Eindhoven'a kiralanan Kostas Mitroglou, Hollanda'da gündem oldu.
Sezon başında Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a kiraladığı Kostas Mitroglou haftaya damga vurdu.
AZ Alkmaar'ı konuk eden PSV'nin Yunan golcüsü, 80. dakikada vatandaşı Pantelis Chatzidiakos ile hava topu mücadelesine çıktı.
Rakibine dirsek vuran Mitroglou, Chatzidiakos'un 2 ön dişini kırdı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun dişleri poşete konuldu.
PSV rakibin karşısında 4-0'lık skorla bozguna uğradı. Konuk ekibin gollerini Myron Boadu (2), Svensson ve Dani de Wit kaydetti. Eredivise'de (Hollanda 1. Ligi) PSV 23 puanla üçüncü, AZ Alkmaar ise aynı puanda ikinci sırada.