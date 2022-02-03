Yeşil sahada şoke eden ölüm!

Yunanistan 2. Ligi'nde mücadele eden Ilioupoli'nin genç futbolcusu Alexandros Lampis, maçın 5. dakikasında birdenbire yere yığıldı. Takım arkadaşları ve hakem ne olduğunu başta anlayamadı. Daha sonra hareketsiz yerde yattığını gören hakem hemen sağlık görevlilerini oyuna davet etti. Maç esnasında kalbinin durduğu tespit edilen genç oyuncuya sağlık görevlilerinde tıbbi cihazların eksik olmasından dolayı müdahale edilemedi. Ambulansın da geç gelmesiyle 22 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Futbol dünyasını sarsan ihmalin sonucunda bir ölüm daha yaşandı... Yunanistan 2. Ligi'nde top koşturan 22 yaşındaki Alexandros Lampis, karşılaşmanın 5. dakikasında kalp krizi geçirdi. Sahada bir anda yere yığılan genç futbolcuya yapılan tüm müdahaleler yetersiz kalınca hastaneye bile götürülemeden hayata gözlerini yumdu.

Maçın 5. dakikasında topsuz alanda birdenbire yere yığılan genç futbolcuyu ilk önce kimse farketmedi. Daha sonrasında hakemin yerde hareketsiz yattığını görmesinden sonra oyuna sağlık görevlileri davet edildi. Alexandros Lampis'e yapılan müdahaleler yetersiz kalınca genç oyuncu hayatını kaybetti.

Genç futbolcunun acılı ailesi, ambulansın stadyuma geç geldiğini ve sağlık görevlilerinde defibrilatör (ritmi bozulmuş bir kalbe normal ritmine geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren bir tıbbi cihaz) olmadığı için hayatını kaybettiğini belirterek, dava süreci başlatacaklarını açıkladılar.