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Yeşil sahada acı ölüm! Kalp krizi geçirdi

Zonguldak Amatör Küme'de Eleşlerspor ile Gülüç Belediyespor arasından oynanan maçta, konuk ekibin Miraç Bektaş adlı oyuncusu geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

18 Kasım 2018 Pazar 21:38
Yeşil sahada acı ölüm! Kalp krizi geçirdi

Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda Eleşlerspor ile yaptıkları maçın ilk yarısının sona ermesinin ardından fenalaşan Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi geçiren konuk ekibin futbolcusu Miraç Bektaş hayatını kaybetti.

Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda, ilçedeki futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı tamamlandığında Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, soyunma odasına giderken fenalaştı.

Maç tatil edildi

Ardından soyunma odasına alınan 28 yaşındaki oyuncuya ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yaptı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma hakem tarafından tatil edildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 21:38
  1. Zonguldak
  2. amatör küme

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