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Yaşam Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaportu kimler alabilir?
Yaşam

Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaportu kimler alabilir?

Hususi Damgalı Pasaport adıyla da bilinen yeşil pasaport yurt dışına seyahat yapmak için pasaport işlemlerini tamamlamak isteyen insanların merak ettiği konulardan biridir. Peki Yeşil pasaport nedir? Kimler yeşil pasaport alabilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-10 20:13:00 -
Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaportu kimler alabilir?

Kamu görevlilerine ve ailelerine verilebilen yeşil pasaport, yurt dışına seyahat ederken pek çok kolaylık sağlayan bir pasaport türüdür. Birçok avantajın anahtarı olan yeşil pasaporta herkes sahip olamıyor. Yeşil pasaport alabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. Peki kimler yeşil pasaport alabilir? Yeşil pasaport almanın şartları nelerdir?

Yeşil pasaport almanın şartları

Yurtdışına seyahat ederken pek çok kolaylıklara sebep olan yeşil pasaportun devlet memurlarına verildiği malumdur. Fakat devlet memuru olan herkesin yeşil pasaport almaya hakkı bulunmuyor. Yeşil pasaport alabilen devlet memurlarının 1'inci, 2'inci, ve 3'üncü derece kadrolarda bulunmaları şarttır.

Yeşil pasaport almak için gerekli evrak

Yeşil pasaport almak için şu evraka sahip olmanız gerekiyor: 

1. İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazılmış yeşil pasaport talep yazısı.
Eğer çalışan iseniz, yeşil pasaport talep yazısını, önce çalıştığınız kurumdaki yetkili kişiye onaylatıyorsunuz. Emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevden ayrılmış iseniz, talep yazısını yine emekli olduğunuz veya çekildiğiniz kurumdan onaylatmanız gerekiyor. 
2. Nüfus Cüzdanı aslı (fotokopisini de bulundurmakta yarar var)
3. Varsa daha önceden alınmış pasaportlarınızın aslı
4.  2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
5. Reşit olmayan veya engelli vatandaşların kanuni temsilcilerinden muvafakatname
6. Defter bedeli dekontu

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