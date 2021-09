Varank, 20-23 Eylül’de Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından çevrim içi düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen “Making Better: The Future of Manufacturing by 2030” başlıklı oturumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçen yıl WEF tarafından yürütülen “4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı”na katıldıklarını anımsattı.

Olumsuzlukları fırsata çevirecek

Mustafa Varank, sürdürülebilirlik konusunun önemine işaret ederek, iş ortamının ve düzenleyici yapının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumluluğunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Varank, şunları kaydetti: “Avrupa Yeşil Mutabakatı, özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile küresel değer zincirleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Anlaşmanın olası olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ülkelere yüklediği zorunlulukları fırsata dönüştürmek için Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı hazırladık. Bu eylem planıyla sektörümüz, hem AB ile ekonomik entegrasyonu koruyacak hem de daha düşük karbon içerikli ürünleri piyasaya sunarak küresel değer zincirlerindeki konumunu daha güçlü daha sürdürülebilir hale getirecektir.”

Sürdürülebilir odaklı yatırımlar

Bu kapsamda, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Yatırımcı Haritası”nı hazırladıklarını belirten Varank, “Yatırımların büyüklüğü kadar kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği de önemli. Haritamız, sürdürülebilir odaklı yatırımları hızlandırmayı ve Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemesini sağlayacaktır” dedi.