Trump'tan Netanyahu Zirvesinde "Erdoğan" Çıkışı: Kimsenin Yapamadığını Yaptım!

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki malikanesi Mar-A-Lago'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek dünya gündemine oturan açıklamalarda bulundu. Görüşme öncesi ve sonrası basın mensuplarına konuşan Trump, Türkiye’den Suriye’ye, İran’dan Ukrayna’ya kadar her cephede çok sert mesajlar verdi.

GAZZE'DE TÜRK ASKERİNE TRUMP ONAYI

Türkiye’nin Gazze’de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılımı hakkında konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan güçlü bağını şu sözlerle ifade etti:

"Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var, o benim dostum. Türk askerinin Gazze’de olması bence iyi bir şey, bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Erdoğan ve Türkiye ile kimsenin yapamadığını yaptım; aralarında sorun yaşamayacaklar."

"NETANYAHU BİR KAHRAMAN, AF GELİYOR"

Yolsuzluk davalarıyla boğuşan Netanyahu’ya kalkan olan Trump, İsrail Başbakanı’nı "Savaş zamanı başbakanı ve bir kahraman" olarak tanımladı. Trump, Netanyahu için beklenen "af" kararının yolda olduğunu belirterek İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bu konuyu görüştüğünü açıkladı.

SURİYE İLE YAKINLAŞMA,

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine, "Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir. Suriye’ye yaptırımları kaldırdım. Yeni Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok çalışıyor. Kendisi zorlu biri. Biz Suriye'nin hayatta kalmasını istiyoruz. Bugün Suriye hakkında da konuşacağız." değerlendirmesini yaptı.

İRAN’A NÜKLEER BALYOZ

İran konusunda ise tehdit dozunu en üst seviyeye çıkardı: "Nükleer silah yapımına dönerlerse onları yerle bir edeceğiz. İsrail’in bu tesisleri vurmasına hemen izin veririm."

VENEZUELA VE PUTİN GÜNDEMİ

Trump, Venezuela’da uyuşturucu sevkiyatı yapılan bir limanın ABD tarafından vurulduğunu resmen teyit ederek "Artık o liman orada değil" dedi. Rusya lideri Putin ile de telefonda görüştüğünü belirten Trump, Ukrayna’nın Putin’in evine saldırmasından duyduğu rahatsızlığı "Bundan hoşlanmadım, çok kızdım" sözleriyle dile getirdi.